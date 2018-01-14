精障家屬好「心苦」 衛福部將推廣精障照顧者專線

2018-01-14 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



龍發堂不合法收容精神障礙者近半世紀，點出精障家屬找不到照顧資源的無奈。全台目前唯一一支精神疾病照顧者專線，是由伊甸基金會2年前自籌自辦，因人力財力不足，只能提供短時間服務。衛福部心口司長諶立中承諾，未來擬挹注資源，讓專線服務更多精障家庭。

伊甸基金會活泉之家主任廖福源說，許多家屬只是要吐苦水，但醫療專業人員不一定懂他的不如意。家暴有保護專線，憂鬱症有自殺防治專線，當建議政府建立精障專線，卻被打槍說沒錢，「只好我們自己來。」

精障照顧者專線（02-22308830）自2015年11月開通，由29名社工及志工輪流接線，每天於下午1點半至晚上8點半提供服務。至今進線量已有3394通。

伊甸基金會活泉之家社工師郭可盼說，專線最重要的三項功能，是情感支持、找溝通方法、盤點照顧資源。特別是情感支持上，許多照顧者和精障孩子的相處易有衝突，多是對疾病的不了解造成，但強迫他們去找醫師反而是壓力。

郭可盼說，接線志工很多是精障資深家屬，會和先安撫家屬情緒，再討論解決ＳＯＰ，例如曾有男患者幻想自己有女朋友，可能就是因為孤單造成，照顧者利用病人思維角度看待心理需求，有助解緩衝突。

郭可盼說，雖然民眾來電需按通話時間自費，但從剛開通時的每月平均80通進線量，已成長到每月150通，每名照顧者平均「訴苦」 半小時到1小時。有時也會接到精障者的來電。

黃莉玲是精神疾病照顧者專線的元老志工，也是一名精障照顧者，照顧有情感性精神分裂症的弟媳。她說，過去對精障一無所知，也不知照顧資源在哪，接觸到醫療以外的資源時，都已過7、8年之久。

黃莉玲說，若早一點知道照顧資源，她就不必這麼「心苦」。為了把「支持力量」散播更廣，她決定投入專線志工行列，至今服務的照顧者破千人，最有成就感的服務案，就是請一名父親放慢講話速度，這項小改變就讓他找到與思覺失調症兒子的新溝通方式，化解父子衝突。