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「遏制台獨的手段更多了」中國大陸駐美公使又嗆聲

冬天狂嗑火鍋 口腔黏膜燙傷血腫長水泡

2018-01-14 19:29聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

天氣一冷，民眾愛吃火鍋、喝熱湯，耳鼻喉科醫師表示，門診近來增加一、兩成口腔黏膜「燙傷」患者，因火鍋吃得又急又猛，隔天嘴裡長水泡、血腫，還有人連上顎黏膜都被燙到「脫皮」，且以愛吃麻辣鍋的男性居多。

高雄市小港醫院耳鼻喉科主治醫師王遜模說，近來門診口腔黏膜受傷患者有增加趨勢，大多是吃入溫度太高、硬度太硬的熱食，兩側及上顎黏膜被食物「又燙又刮」；少數病患已有感冒症狀，還連續幾天嗑火鍋、吃麻辣，舌後會厭軟骨感染病毒發炎，說起話「就像含一顆滷蛋」。

阮綜合醫院耳鼻喉科也接獲不少口腔黏膜受傷患者，院方表示，口腔和食道能承受的溫度頂多50到60度C，火鍋湯卻動輒百度，不少愛吃麻辣鍋的中年男性嗑完鍋隔天嘴內就長水泡、血腫上門求診；還有一名20多歲年輕女性，也在吃滾燙肉羹時被燙到，上顎黏膜嚴重脫皮。

高市大同醫院耳鼻喉科主任王凌峰說，口腔黏膜被燙傷者大多是喝熱湯太急太快，明明都已感覺舌頭紅腫麻熱，還繼續灌熱湯，等於「不斷在傷口上灑鹽」，造成二度傷害，此時應停止繼續進食，含著涼開水反覆漱口降溫。

王遜模提醒，文獻統計愛吃辣、吃燙的民眾，因黏膜長期反覆受到熱刺激，會提高罹患食道癌及下咽癌的風險，民眾冬天吃火鍋取暖時，應先將食物從鍋中取出放在碗內等降至40度再吃，不然至少也應細嚼慢嚥，降低口腔黏膜被燙傷的風險。

民眾冬天愛嗑火鍋、大口喝熱湯，口腔黏膜燙傷患者增多。記者蔡容喬／攝影
民眾冬天愛嗑火鍋、大口喝熱湯，口腔黏膜燙傷患者增多。記者蔡容喬／攝影
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火鍋患者醫師
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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