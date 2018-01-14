水利會改制戰役 農委會：百位學者聯署支持

2018-01-14 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



立法院臨時會16日將處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，不過，反對改制聲浪未減，不僅地方有抗議聲音，上周也有數十位學者連署反對。農委會與民進黨團指出，水利會改制公務機關後，可讓水資源全民共享，嘉惠更多農民。農委會亦號召學者聯署支持水利會改制，農委會指出，現在已經有百位學者支持，明天將邀請支持改制的學者將發表看法。

行政院去年11月10日函送「農田水利會組織通則」部分條文修正草案至立法院審議，計畫將台灣宜蘭等15個農田水利會第四屆會長及會務委員任期由107年5月31日延長至109年9月30日止，期於109年10月1日與七星、瑠公農田水利會一併改制為公務機關。

不過反對改制的聲浪不斷。包括地方水利會成員、國民黨團、上周農委會前主委陳保基、台大生物環境系統工程學系教授蘇明道也共同發起連署，呼籲政府與立法院暫緩行動，與各界詳細討論後再規畫。

不過，外傳總統府與行政院、立法院對於此案通過很有決心。甚至農委會副主委陳吉仲，還曾在內部會議向蔡總統表示，水利會改制是他任內重要目標，若無法達成，他將不惜辭職。

為與反對勢力抗衡，農委會亦號召學者與前農委會主委連署支持改制。農委會指出，全國農業學術界已有百位學者聯署支持農田水利會改制為公務機關，支持者包括前農委會主委李金龍、前明道大學校長陳世雄、台大農經系主任吳珮瑛、台大農經系教授吳榮杰、屏科大土木系主任王裕民等人。