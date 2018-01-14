親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法變革爭議
藍綠各黨拚選戰
水利會改制修法
蔣經國逝世卅年
政治
軍事
綜合

「遏制台獨的手段更多了」中國大陸駐美公使又嗆聲

水利會改制戰役 農委會：百位學者聯署支持

2018-01-14 19:06聯合報 記者董俞佳╱即時報導

立法院臨時會16日將處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，不過，反對改制聲浪未減，不僅地方有抗議聲音，上周也有數十位學者連署反對。農委會與民進黨團指出，水利會改制公務機關後，可讓水資源全民共享，嘉惠更多農民。農委會亦號召學者聯署支持水利會改制，農委會指出，現在已經有百位學者支持，明天將邀請支持改制的學者將發表看法。

行政院去年11月10日函送「農田水利會組織通則」部分條文修正草案至立法院審議，計畫將台灣宜蘭等15個農田水利會第四屆會長及會務委員任期由107年5月31日延長至109年9月30日止，期於109年10月1日與七星、瑠公農田水利會一併改制為公務機關。

不過反對改制的聲浪不斷。包括地方水利會成員、國民黨團、上周農委會前主委陳保基、台大生物環境系統工程學系教授蘇明道也共同發起連署，呼籲政府與立法院暫緩行動，與各界詳細討論後再規畫。

不過，外傳總統府與行政院、立法院對於此案通過很有決心。甚至農委會副主委陳吉仲，還曾在內部會議向蔡總統表示，水利會改制是他任內重要目標，若無法達成，他將不惜辭職。

為與反對勢力抗衡，農委會亦號召學者與前農委會主委連署支持改制。農委會指出，全國農業學術界已有百位學者聯署支持農田水利會改制為公務機關，支持者包括前農委會主委李金龍、前明道大學校長陳世雄、台大農經系主任吳珮瑛、台大農經系教授吳榮杰、屏科大土木系主任王裕民等人。

農委會農田水利會立法院
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

吳敦義令擋水利會改制修法 黨團意興闌珊理由曝光

2018-01-14 00:08

觀察站／水利會改制 綠堅定 在野缺乏籌碼

2018-01-14 00:08

水利會改制 藍反對僅2選項綠籲提對案

2018-01-13 18:33

水利會改制遭質疑 農委會：學者有誤解

2018-01-12 21:30

熱門文章

驚！七星山出現新火山作用爆裂口？地調所下周上山勘查

2018-01-14 06:55

兩枚中程飛彈毀三峽大壩？林郁方：最後舉白旗恐是台灣

2018-01-14 16:16

留美期間情蒐台獨？馬英九：陳水扁執政8年怎麼不查？

2018-01-14 10:49

軍媒貼軍妻婚紗照 網友：新娘表情「被逼婚嗎？」

2018-01-14 00:56

勞基法爭議 學者批林靜儀：頤指氣使教訓起弱者

2018-01-14 11:08

孫大千：蔡英文和馬英九同宿命 因有4迷思

2018-01-14 08:24

國防部督察系統唱空城計 正副主管都懸缺

2018-01-13 22:24

空軍龍飛專案 馬特拉售我魔法與雲母飛彈存在佣金挨罰

2018-01-14 09:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top