10年桃機客量增逾2千萬 等第三航廈紓解

2018-01-14 20:05 中央社 台北14日電



民航局統計，從2008年至2017年，桃機旅客量從每年2000多萬人次變成4000多萬人次，只有等待第三航廈紓解人潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園國際機場旅客量超載，這不讓人意外，民航局統計，從2008年至2017年，桃機旅客量從每年2000多萬人次變成4000多萬人次，只有等待第三航廈紓解人潮。

桃機目前旅客盛況對照10多年前，差異很大，當時因機場服務供給量遠高於需求量，甚至讓人覺得機場很冷清，如今卻已完全改觀。

根據交通部民用航空局統計，桃機第二航廈在2000年啟用時，可提供的年旅客服務容量是1700萬人次，加上第一航廈1200萬人次，共2900萬人次。

不過，桃機在2001年的旅客量只有1800多萬人次，到2008年也只有2100多萬人次。

在2002年至2008年擔任民航局長的張國政今天受訪時說，10多年前就曾規劃建第三航廈，但當時旅客量不多，且供給量遠比需求量多，評估後認為不急著推動。

沒想到計劃趕不上變化，2008年底兩岸開放直航，加上積極到國外行銷台灣觀光，且許多國家給予台灣民眾觀光免簽證，同時廉價航空在台灣加速成長，帶動另一波國人出國旅遊潮，桃機旅客量每年大約都增加200多萬到300多萬人次。

民航局統計，桃機2011年旅客量達2600多萬人次，2013年首破3000萬人次，2014年就增加到3500多萬人次，2015年再成長到3800多萬人次，2016年破4000萬人次，2017年再增加到4400多萬人次。

從2008至2017年，桃機旅客量翻了一倍，年旅客量增加超過2000多萬人次，相當可觀。

近幾年，因應旅客快速成長，桃機第一航廈及第二航廈都擴建，第一航廈年服務旅客容量目前已達1500萬人次，第二航廈到今年底擴建完成，年服務旅客容量可達2200萬人次，桃機全部年旅客服務容量為3700萬人次，對已達4000多萬、且持續成長的桃機年旅客量來說，桃機服務水準是一大挑戰。

交通部在2008年重新思考推動第三航廈，終於在去年5月動工，目前以2020年底完工、2021年試營運為目標。

桃機公司發言人李建國今天受訪表示，在第三航廈啟用前，會設法利用動線調整，協調航警加派人力，改善目前兩座航廈尖峰擁擠情形，但有效紓解機場人潮還是需要等第三航廈。

根據桃機公司規劃，第三航廈啟用後，每年可服務的旅客容量為2000萬人次，未來將視需求再開發建衛星廊廳，每年還可再增加2500萬旅客服務容量。