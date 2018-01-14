非法露營傷國土 觀光局將陸續公布合法、非法業者

2018-01-14 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



國人瘋露營卻衍生國土危機，觀光局本月4日首度擴大召開跨部會議，盤點全台露營場地、法規，將嚴格執行取締。觀光局已經建置露營官方網站，預計本周開始陸續公布合法、非法露營地供民眾、業者及執法單位參考。

為保護消費者安全與權益，觀光局也將引用消保法等相關法規，訂定「露營區管理要點」，最快2月報行政院核定，地方政府若未指定執行機關，就由觀光單位主政。

露營成為國人假日喜愛的休閒活動之一，但不少營區位在山坡地、水土保持區，恐造成生態危機。林務局、水保局日前比對知名網站「露營窩」資料，查到多筆違規使用、非法占用或違反水保法，但露營區牽涉多部會，國土、消費爭議多，卻沒有統一規範，行政院指示觀光局邀集各機關檢討。

觀光局本月4日邀集各縣市政府，以及農委會、經濟部、內政部、財政部、環保署等單位開會，敲定六大原則。觀光局副局長張錫聰表示，「露營窩」資料共有1,700多家露營區，其中1,500筆位在非都市土地，如農牧、林業、國家公園用地等，各機關已陸續盤點。

張錫聰表示，觀光局本月將設置露營平台，提供政府單位聯繫，並公布合法業者讓消費者選擇，提供業者正確訊息，收費、消防、消費者權益等規範及設置露營區流程圖等。觀光局預計本周公布第一波合法業者，未來第二波還會公布非法業者，提醒民眾，並讓執法單位取締裁罰，檢方看到資訊也可追溯。