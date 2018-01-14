桃機規劃二航廈行李自助託運 加速流程

2018-01-14 16:53 中央社 台北14日電



桃園國際機場公司正規劃明年在第二航廈佈建行李自助託運設施，加速航空公司作業流程。聯合報系記者鄭超文／攝影 分享 facebook

桃園國際機場旅客嚴重超量，旅客報到及安檢速度都變慢，桃園國際機場公司正規劃明年在第二航廈佈建行李自助託運設施，加速航空公司作業流程。

桃園機場是台灣最重要的國門，民航局統計，去年旅客量近4500萬人次，比機場設計容許的旅客量多了約1000萬人次，機場愈來愈擁擠，很多民眾都感受到。

近幾年航空公司雖陸續在桃園機場提供並增加旅客自助報到機，也鼓勵旅客事先利用網路自助報到，但因機場沒有自助託運行李設施，自助報到完的旅客，還是要到櫃台以人工方式交寄行李，速度快不了多少。

聲達資訊總經理陳建名因業務需求時常往來兩岸，他說，在桃機辦理報到和接受安檢時間真的愈來愈長，從前是班機起飛前2小開始時報到綽綽有餘，現在覺得有點趕，最近4個月，他從桃機出境3次，等待報到和安檢的人龍都是繞來繞去，就算網路報到還是一樣。

桃機公司發言人、副總理李建國今天受訪表示，桃機第二航廈今年底全部擴建完成後，報到大廳會再增加一些空間，除了增設報到櫃台外，也規劃明年設自助託運行李櫃台，讓完成自助報到的旅客，直接自助託運行李，加速航空公司作業流程，分散部分通關人潮。

至於桃機第一航廈，目前已無空間設自助託運行李空間，正興建中的第三航廈，將來會有大量旅客自助報到機及自助託運行李設施。

有關安檢速度，李建國說，主要受限航警人力，但現在只要旅客超量太多時，就會協調航警加派人力，讓所有安檢線都能運作。

目前，自助行李託運只有在機場捷運台北A1站有提供服務，桃機統計，目前搭機捷到桃機旅客大約不到3成。