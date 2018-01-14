氣喘患者注意 胸悶咳不停應速就醫

2018-01-14 14:40 中央社 台北14日電



全台每10人就有一人是氣喘患者，但多數患者以為沒有氣喘發作就不需回診、用藥，其實是錯誤觀念。醫師提醒，氣喘患者若感到鼻子不舒服，晚上易咳、胸悶，都應儘早回診。

林口長庚醫院胸腔內科醫師林鴻銓表示，「氣喘」就是呼吸道因過敏引起的慢性發炎，台灣氣喘盛行率高達10%，幾乎每10人就有一人是氣喘患者。

一項針對400名台灣氣喘患者的調查顯示，高達8成患者自認氣喘控制良好，但若以氣喘指引檢視這些人的狀況，僅不到1成控制良好。

很多人以為沒有氣喘症狀就不需用藥，其實是錯誤觀念。林鴻銓說，氣喘發作有輕重之分，輕微的發作常讓人難以察覺，但每一次發作、症狀也會隨之加劇，要是都沒好好用藥控制，突然來個大發作恐有致命危險。

林鴻銓指出，過去曾遇過患者因氣喘沒發作，長達8年沒用藥，不僅多次因急性發作送急診，還曾在開車途中氣喘發作，造成腦充血、眼前一片空白，差點發生車禍。

不只如此，氣喘患者出現過敏、胃食道逆流及高血壓問題的風險比一般人更高，也會加速氣喘惡化、影響生活品質；此外，國內研究也發現，肥胖也和氣喘息息相關，尤其腹部肥胖的兒童，罹患氣喘的風險將是一般人的1.6倍。

氣喘患者多年未發作，究竟該不該回診或用藥，林鴻銓說，若白天經常感到感到鼻子不舒服，晚上容易咳、胸悶，就應儘早回診評估是否為氣喘發作，及早用藥控制病情。

台灣氣喘諮詢協會理事長葉國偉指出，日前已推出最新「悠遊氣喘2.0」APP，不僅可設置用藥、回診領取慢性處方箋提醒，還可透過自我氣喘狀況評估、記錄急性發作與每天尖峰吐氣等功能產出報表，以了解病況。