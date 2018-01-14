為了地方阿嬤 貢寮打造首座國際志工背包客棧

2018-01-14 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



元大文教基金會志工團、新北市貢寮區公所及新北市社區工作者協會號召上百位志工進行社區彩繪，更成立國際志工背包客棧及背包之旅咖啡店。圖／元大文教基金會提供 分享 facebook 新北市貢寮地區每年觀光季節集中在夏天，造成年輕人口外流，交通不便也使得資源相對匱乏，為活化社區，元大文教基金會志工團、新北市貢寮區公所及新北市社區工作者協會號召上百位志工進行社區彩繪，更成立國際志工背包客棧及背包之旅咖啡店。

許多民眾對貢寮的印象往往是在夏天的海洋音樂祭，雖然每逢夏天時有許多遊客湧入，但當地面臨工作機會少、年輕人口外留的窘況，因此新北市社區工作者協會透過「Dream Big元大公益圓夢計畫」圓夢金30萬元，邀請志工、在地民眾彩繪，更建置背包客棧，希望帶動觀光發展。

新北市社區工作者協會理事長黃寧秋表示，受到交通不便影響，即使外地志工有興趣，服務時間依舊短暫，但建置國際觀光背包客棧後，國際志工未來可透過報名免費打工換宿，內容包括協助長者們翻土種菜，協助社區觀光營造，以及運用空暇時間參訪貢寮50條獲選觀光路線的自然人文景觀。

93歲的當地張姓阿嬤說，平常喜歡參加社區活動外，也非常喜歡種菜，但翻土、拔草體力負擔很大，所以只能依靠其他年長者來幫忙。志工聽完她的分享後，馬上與阿嬤相約春天再來幫忙種菜，阿嬤也開心地說，自己種的菜沒有農藥，很健康，收成後，也要把健康和幸福分送給大家。

元大文教基金會董事周筱玲表示，元大金控暨元大文教基金會發起的「Dream Big元大公益圓夢計畫」，期望幫助偏鄉教育圓夢成長，像是鄰近台北都會區的貢寮，雖然地處都會邊緣地區，看似近卻又偏遠，爭取資源不易，尤其年長者居住比例高，心理上孤單，起居也需要照顧，因此企業出錢也出力，號召志工以行動響應。