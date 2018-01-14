各地氣溫今天回升 周三又要變天了

相關新聞
影／寒流掰掰！ 今起回暖到周三2018-01-14 17:35
影／油價連5漲 本周汽油漲2角、柴油漲3角2018-01-14 13:33
中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角2018-01-14 05:58
溫馨生前告別式 及時道謝、道歉、道愛2018-01-14 21:02
精障家屬好「心苦」 衛福部將推廣精障照顧者專線2018-01-14 20:36
精障照顧資源少 民團批：政府不重視社區復健2018-01-14 20:36
10年桃機客量增逾2千萬 等第三航廈紓解2018-01-14 20:05
冬天狂嗑火鍋 口腔黏膜燙傷血腫長水泡2018-01-14 19:29
開過近萬個腦袋 神外名醫洪純隆辭世2018-01-14 18:49
非法露營傷國土 觀光局將陸續公布合法、非法業者2018-01-14 16:15
氣喘患者注意 胸悶咳不停應速就醫2018-01-14 14:40
為了地方阿嬤 貢寮打造首座國際志工背包客棧2018-01-14 13:57
好好吃╱實惠又營養 跟著時令做美味便當2018-01-14 13:32
愛肝達人站╱亂吞維他命 得猛爆肝炎2018-01-14 13:32
不舉年輕化！高中生愛吃炸雞 17歲變「香蕉男」2018-01-14 13:32
改善血汗問題 台鐵3年增加2818人2018-01-14 13:20
六龜寶來梅花綻放 遊客驚嘆：今年花開最美2018-01-14 13:06
限塑有成果？民眾:只是變自購2018-01-14 13:03
變相附塑膠提袋 店家：給你裝狗大便2018-01-14 13:03
消保官提醒：網購品太便宜 可能有問題2018-01-14 13:03
網購受騙苦主哀：鍋子薄到打架都會破2018-01-14 13:03
角膜塑型片 18歲後不要戴2018-01-14 12:58
消失的大稻埕酒家 竟然藏在這裡2018-01-14 12:44
供需趨緊國際油價走揚 汽柴油15日齊漲2018-01-14 12:41
小兒假性近視 可點散瞳劑矯正2018-01-14 12:36
人人愛當網拍直播主 過來人：取得便宜貨源才是王道2018-01-14 12:28
快去加油！汽柴油價格明起各調漲0.2元及0.3元2018-01-14 12:15
做蘿蔔糕 原來要加這種粉才對味2018-01-14 12:11
限塑店家對策？買手搖杯 要裝狗大便才給袋2018-01-14 11:35
擴散不良 雲嘉南高屏空氣品質橘色提醒2018-01-14 11:00
1200萬箱嬰兒奶粉染菌 法大廠承諾補償2018-01-14 10:19
解決人力不足 台鐵3年擬增2818人2018-01-14 10:11
氣象專家：短期內不必擔心明顯低溫再發生2018-01-14 10:08
尾牙一桌3000有找！ 吃得到星級合菜2018-01-14 09:46
法國問題奶粉 影響83國召回1200萬箱2018-01-14 09:33
台灣防護罩？ 鄭明典：全台幾乎完全晴空2018-01-14 08:55
清晨嘉義6.3度 白天全台回暖2018-01-14 08:33
平價美食揭密！糯米腸與香腸的腸衣怎麼來？2018-01-14 08:00
吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷2018-01-14 06:41
熱門文章
限塑店家對策？買手搖杯 要裝狗大便才給袋2018-01-14 11:35
台灣防護罩？ 鄭明典：全台幾乎完全晴空2018-01-14 08:55
殺破狼周運勢／獅子 年終有好消息報到 處女 可能有好姻緣2018-01-14 00:00
下這5個決心減肥 營養師說很糟糕2018-01-13 21:51
台灣職場悲歌 過勞還不自知2018-01-13 23:35
影／寒流掰掰！ 今起回暖到周三2018-01-14 17:35
做蘿蔔糕 原來要加這種粉才對味2018-01-14 12:11
中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角2018-01-14 05:58
氣象專家：短期內不必擔心明顯低溫再發生2018-01-14 10:08
不舉年輕化！高中生愛吃炸雞 17歲變「香蕉男」2018-01-14 13:32
非法露營傷國土 觀光局將陸續公布合法、非法業者2018-01-14 16:15
開過近萬個腦袋 神外名醫洪純隆辭世2018-01-14 18:49
各地氣溫今天回升 周三又要變天了2018-01-14 13:21
快去加油！汽柴油價格明起各調漲0.2元及0.3元2018-01-14 12:15
今日星座運勢／水瓶 與他人友善交流 好運自然來2018-01-14 00:00
搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家2018-01-14 00:14
吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷2018-01-14 06:41
六龜寶來梅花綻放 遊客驚嘆：今年花開最美2018-01-14 13:06
尾牙一桌3000有找！ 吃得到星級合菜2018-01-14 09:46
年減8.7億個塑膠袋？民眾：只是從商家提供變自購2018-01-14 11:41
小兒假性近視 可點散瞳劑矯正2018-01-14 12:36
平價美食揭密！糯米腸與香腸的腸衣怎麼來？2018-01-14 08:00
回暖日...清晨輻射冷卻 中部以北低溫仍下探8度2018-01-14 05:01
14歲美少女蹺家 社工反而輔導爸媽「放手」2018-01-14 10:00
只有碧昂絲能夠超越碧昂絲 金光燦爛大放閃2018-01-13 21:47
胡歌演繹春夏新裝 網友直呼「意圖使人犯罪」2018-01-14 11:28
解決人力不足 台鐵3年擬增2818人2018-01-14 10:11
為了地方阿嬤 貢寮打造首座國際志工背包客棧2018-01-14 13:57
消失的大稻埕酒家 竟然藏在這裡2018-01-14 12:44
角膜塑型片 18歲後不要戴2018-01-14 12:58
影／油價連5漲 本周汽油漲2角、柴油漲3角2018-01-14 13:33
氣喘患者注意 胸悶咳不停應速就醫2018-01-14 14:40
網購受騙苦主大公開 顧客哀：送來鍋子薄到打架都會破2018-01-14 11:41
交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折2018-01-14 00:14
冬天狂嗑火鍋 口腔黏膜燙傷血腫長水泡2018-01-14 19:29
10年桃機客量增逾2千萬 等第三航廈紓解2018-01-14 20:05
影／來去京都海邊搭船看伊根舟屋...餵老鷹？2018-01-14 08:34
透明奶茶遜掉！蜜桃口味可口可樂 1月22日本獨賣2018-01-14 18:51
老蕭好會穿 複製男模造型完全沒在怕2018-01-14 14:38
清晨嘉義6.3度 白天全台回暖2018-01-14 08:33
留言