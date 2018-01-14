各地氣溫今天回升 周三又要變天了

2018-01-14 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



寒流減緩，周三下半天，又有東北季風報到。聯合報系資料照 分享 facebook 寒流減緩。氣象局預報員顏增璽表示，溫度今天白天開始回升，今天全台各地高溫有21度到24度，明後兩天會越來越高，西半部高溫有機會到22度到26度，南部還可能到27度。

不過，顏增璽提醒，受輻射冷卻影響，明天清晨中部以北，還是可能出現10度、11度低溫，後天也可能出現12、13度低溫，民眾清晨要做好保暖。

顏增璽表示，周三下半天，有一股東北季風報到，周四之後水氣增多，各地天氣不穩，有降雨情形。顏增璽表示，周三過後的天氣大抵是濕涼的天氣，各地都會有降雨情形。