愛肝達人站╱亂吞維他命 得猛爆肝炎

2018-01-14 13:32 聯合晚報 許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事長）



病人：「醫師，我要補充維他命嗎？身邊好多朋友都在吃呢。」

醫師：「「維他命」就是維持他人的生命！你幹嘛要吃？！」

有病治病，無病強身，是我國自古以來的名言，因此，幾乎每一個家庭都有各種維他命丸、保健丸、健康食品等。

從營養學及保肝的立場而言，事實上這些都是不需要的；近幾十年來國人體型肥胖，脂肪肝的比例越來越多，在在表示國人是吃太多了、營養過剩，除非挑食厲害，或手術後或口腔進食有問題的朋友，否則補充這些維他命丸是不需要的。

維化命丸有「水溶性」及「脂溶性」兩種，維他命B、維他命C這兩種屬於前者，維他命A及維他命D屬於後者。水溶性維他命吃多了會由水份排出體外，但脂溶性維他命貯積過多在肝臟無法排出，因它不溶於水，吃過量容易造成肝毒性。十多年前香港就有兩個小孩，兄弟二人把維他命丸當成糖果吞食，結果引發猛爆性肝炎，其中一個小孩後來靠換肝才活下來。

由於國人愛吃補藥，因此，過去常有民眾不明原因肝指數升高，甚至猛爆性肝炎或肝腎衰竭者，其中最大原因就是很多人吃了這些不需要的補藥而來，尤其對於B肝帶原者，服用號稱增強免疫系統的補藥、健康食品，尤其容易讓B肝病毒活躍起來，甚至引發肝炎發作、不可收拾，不可不慎。

因此，要保肝，在飲食方面就是飲食新鮮自然、均衡，就可以維持自己的生命，不用去吃維持他人的性命的「維他命」丸。

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