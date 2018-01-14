不舉年輕化！高中生愛吃炸雞 17歲變「香蕉男」

不少年輕男生因為血糖、膽固醇、三酸甘油酯等數值偏高，加上肥胖，而陷入陽痿風暴之中。 聯合報系資料照 分享 facebook

不舉族日趨年輕化

愛吃炸雞漢堡等高油脂、高膽固醇的食物，17歲高中男生竟也成為不舉族群成員。高雄醫學大學醫學系泌尿學科王起杰教授表示，國內勃起功能障礙患者日趨年輕化，主要與外食及生活習慣欠佳有關，不少年輕男生因為血糖、膽固醇、三酸甘油酯等數值偏高，加上肥胖，而陷入陽痿風暴之中。

「勃起功能障礙是心血管疾病的前哨站，應及早就醫，不可輕忽。」王起杰教授指出，健康由小窺大，勃起障礙不只是性功能問題，研究發現，勃起功能障礙的男性罹患心血管疾病的機率，較一般人高出三至四倍。

肥胖、高血脂、高血壓與糖尿病等慢性疾病，為陰莖及心臟血管兩者硬化的共同風險因素，由於供應陰莖的動脈口徑較小，心臟動脈管徑相對較粗，因此陰莖比心臟更容易或更早出現動脈硬化的症狀，也就是勃起硬度不足，性愛時經常半軟不硬。

王起杰教授指出，以前「性功能障礙特別門診」的患者幾乎都是中老年男性，年紀均超過40歲，但最近一兩年出現了不少二、三十歲年輕人，甚至連高中小男生也至門診報到。

該名男高中生三餐幾乎均是外食，喜歡吃炸雞等速食，又缺乏運動，身高165公分，體重卻重達80公斤，因為肥胖，導致外生殖器看起來短小，最慘的是「不中看、也不中用」。

好不容易結交了這輩子第一個女朋友，認識一兩周後，兩人上床，沒想到性愛表現太差，遭對方打槍，試了兩三次，均告失敗，信心全無，只好尋求醫師協助，血液檢查發現，他睪固酮濃度偏低，已經低於正常值以下。

王起杰教授表示，診治勃起功能障礙患者，不分年齡，均需做血液檢查，看看血液中的血糖、血脂、膽固醇、男性賀爾蒙等數值是否異常，對症下藥並給予衛教，建議少熬夜、飲食均衡、控制體重。

所謂的對症下藥，例如，如果因為高血脂、高血糖而影響勃起狀況，硬度不夠，無法正常性愛，就應該規律服用慢性疾病藥物，控制血糖、血壓。至於荷爾蒙偏低的男性，則補充睪固酮。血管功能差的男性，則可透過血管擴張藥物，讓自己重振雄風。

建議少熬夜、飲食均衡、控制體重

王起杰教授吳建穎提醒，除了尋求正規醫療，不要嘗試民間偏方之外，想要維持正常的勃起功能，還應該擁有良好的生活習慣，避免熬夜、抽菸、酗酒，飲食均衡，少吃高油、高鹽、高熱量等食物，多吃新鮮水果，養成運動習慣，如此一來，才能在床上抬頭挺胸，擁有男性尊嚴。