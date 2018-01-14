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吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷

2018-01-14 06:41聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨冷空氣雖已逐漸減弱，各地因晴朗風弱，輻射冷卻降溫效應很強，沿海空曠地區及山坡地仍降至10度以下。平地最低氣溫依序為嘉義6.7度、台中8.1度、新竹8.6度。

今天白天起至周二冷空氣逐日減弱，白天晴朗舒適，高溫逐日回升約3、4度，低溫逐日也有2、3度的升幅。他說，今天北台灣高溫可升至20度左右，中南部則升至23至24度；明天及周二北台灣高溫更可升至23度左右，中南部則升至25度以上，早晚仍微冷，日夜溫差超過10度以上，要注意穿著調適。

吳德榮表示，周三有一波微弱系統接近，水氣略增，有帶來局部零星降雨的機率；周四至周六盛行東北季風，冷空氣很少，各地白天高溫因雲量增多而下降，低溫則變化不大；水氣增多，增加局部零星降雨的機率。

中央氣象局說，寒流稍減弱，輻射冷卻影響，今天各地夜晚及清晨氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。環保署提醒高屏地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；屏東地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

氣象局說，明天至周三東半部地區水氣會較周末期間增加，東半部地區有短暫雨，北部地區可能會有局部短暫雨，中南部地區雲量亦會增加；氣溫會逐漸回升，但夜晚及清晨還是偏涼偏冷，日夜溫差較大。周四至下周日會有一波東北季風增強及影響，北部、東北部會稍轉涼，北部、東半部有短暫雨的機會，至於其他地區影響較小，仍為多雲到晴的天氣。

氣象局說，22、23日左右將有另一波冷空氣影響，各地早晚天氣較涼，北部及東半部降雨機率較高，其他地區天氣大致為多雲。

今晨冷空氣雖已逐漸減弱，各地因晴朗風弱，輻射冷卻降溫效應很強，沿海空曠地區及山坡...
今晨冷空氣雖已逐漸減弱，各地因晴朗風弱，輻射冷卻降溫效應很強，沿海空曠地區及山坡地仍降至10度以下。記者余承翰／攝影
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高溫氣象局
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