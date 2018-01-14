親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

中興新村戒嚴了？蔡英文輔選13分鐘 用掉南投一半警力

交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折

2018-01-14 00:14聯合報 記者侯俐安／台北報導

全新預約國道旅行APP「U Maji」。 圖／交通部提供
全新預約國道旅行APP「U Maji」。 圖／交通部提供
分享

國道五號每逢假期必塞車，交通部耗時四個月研發出亞州首套預約旅行App「U Maji遊・買・集」，民眾出遊，App會建議較不壅塞時段、路段，若接受建議，購物、訂房將有折扣；預約公共運輸也可透過QR-Code打折搭車；另有達人推薦行程，同樣會建議搭乘運具及預約時間。

交通部科顧室主任王穆衡表示，初步鎖定國五及北宜廊道，預計明起試辦百人封測，封測期間將結合宜蘭泡湯券、機車租車及首都客運優惠，二月一日起推出全民封測，四月正式上線；今年也預計擴大到雙北市，並納入共享運具，如Ubike、共享機車或汽車出租等；台鐵第四代票務系統上線後也將納入。明年則將擴展至花東。

王穆衡說明，U Maji整合大眾運輸轉乘資訊，民眾輸入起訖點、出發時間，App就會整合出讓民眾順利抵達目的地的方法，包含轉乘或租車、何時會有車、各旅次所需時間等；若當天道路有重大事故，也會推播新路徑；另有達人推薦行程，將與在地旅遊聯盟推薦私房景點，並串接路徑供會員參考。

此外，也加入行動支付，手機綁定信用卡後，即可透過App購買國道客運車票，乘車時秀出QR-Code即可搭車，是客運創舉。交通部初步與首都客運合作，首都提供九一折優惠；若用路人依App建議預約搭公共運輸，住宿、車票或買名產等可享八五折扣。

國道客運塞車台鐵
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角

2018-01-14 05:58

清晨嘉義6.3度 白天全台回暖

2018-01-14 08:33

平價美食揭密！糯米腸與香腸的腸衣怎麼來？

2018-01-14 08:00

吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷

2018-01-14 06:41

回暖日...清晨輻射冷卻 中部以北低溫仍下探8度

2018-01-14 05:01

環署空品預報 高屏、雲嘉南今「橘色提醒」

2018-01-14 05:01

搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家

2018-01-14 00:14

今起回暖溫差大 早晚仍要注意

2018-01-14 00:14

下這5個決心減肥 營養師說很糟糕

2018-01-13 21:51

天冷卻狂跑廁所是有病？ 醫：別擔心

2018-01-13 20:50

手搖飲進駐販賣機不合格比率高 知名奶茶榜上有名

2018-01-13 20:44

全台回溫 西半部日夜溫差逾10度

2018-01-13 19:01

島嶼傳燈人 留下台灣美術史紀錄

2018-01-13 18:23

交部首創國道預約旅行App 周一全民封測

2018-01-13 13:59

欣賞歌舞伎 日本料亭大和魂

2018-01-13 13:20

新春布置 準備過好年

2018-01-13 13:18

阿嬤的滋味 老菜新作超驚艷

2018-01-13 13:16

台式手路菜 過年宴席菜素一下

2018-01-13 13:13

油價5連漲 公路客運票價今起微漲

2018-01-13 13:12

天冷心血管疾病增 醫籲疑似病發勿自行開車就醫

2018-01-13 13:10

15日起試辦 台鐵自動閘門不再回收車票了

2018-01-13 13:10

4.8℃ 哇！冷斃了 七股虱目魚凍死9成

2018-01-13 13:06

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 13:05

民團：公共空間設計須有照顧觀點

2018-01-13 13:04

老爺爺帶失能奶奶進男士水療池 遭驅趕

2018-01-13 13:03

放下3C多看書！小七推24小時借還書服務免運費

2018-01-13 12:02

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 11:10

台鐵過自動閘門記得取票！1月15日全台試辦

2018-01-13 11:01

社會需求增 民團：公共空間設計須有「照顧觀點」

2018-01-13 10:48

不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2018-01-13 10:38

13個測站測得入冬以來的最低溫 下波冷空氣周四報到

2018-01-13 10:09

居家抽腹水 行動超音波做得到

2018-01-13 09:48

油價5連漲 公路客運票價也要微漲

2018-01-13 09:05

冷翻！嘉義4.7度再創入冬低溫紀錄 全台變藍蕃薯

2018-01-13 06:50

油價連五漲！下週95汽油可能攀三年新高

2018-01-13 06:02

為了健康喝脫脂牛乳？新研究：其實可以喝全脂

2018-01-13 06:00

冷翻！嘉義清晨4.7度 再破入冬平地最低溫

2018-01-13 05:00

寒流減弱 高屏之外各地空品都「良好」

2018-01-13 05:00

101跨年抗空汙出現口罩族 她戴口罩是因...沒化妝

2017-12-31 23:06
看更多

熱門文章

13個測站測得入冬以來的最低溫 下波冷空氣周四報到

2018-01-13 10:09

天冷卻狂跑廁所是有病？ 醫：別擔心

2018-01-13 20:50

不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2018-01-13 10:38

殺破狼周運勢／獅子 年終有好消息報到 處女 可能有好姻緣

2018-01-14 00:00

下這5個決心減肥 營養師說很糟糕

2018-01-13 21:51

全台回溫 西半部日夜溫差逾10度

2018-01-13 19:01

手搖飲進駐販賣機不合格比率高 知名奶茶榜上有名

2018-01-13 20:44

台鐵過自動閘門記得取票！1月15日全台試辦

2018-01-13 11:01

油價5連漲 公路客運票價也要微漲

2018-01-13 09:05

台灣職場悲歌 過勞還不自知

2018-01-13 23:35

4.8℃ 哇！冷斃了 七股虱目魚凍死9成

2018-01-13 13:06

限塑商機大戰 設計感環保小物超夯

2018-01-13 20:06

放下3C多看書！小七推24小時借還書服務免運費

2018-01-13 12:02

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 11:10

搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家

2018-01-14 00:14

吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷

2018-01-14 06:41

阿嬤的滋味 老菜新作超驚艷

2018-01-13 13:16

今日星座運勢／水瓶 與他人友善交流 好運自然來

2018-01-14 00:00

慣老闆小心 今年勞檢不手軟

2018-01-13 13:10

天冷心血管疾病增 醫籲疑似病發勿自行開車就醫

2018-01-13 13:10

交部首創國道預約旅行App 周一全民封測

2018-01-13 13:59

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角

2018-01-14 05:58

只有碧昂絲能夠超越碧昂絲 金光燦爛大放閃

2018-01-13 21:47

回暖日...清晨輻射冷卻 中部以北低溫仍下探8度

2018-01-14 05:01

瘋集點是他們！青壯熟齡最愛「衛生紙」 4秒換1包！

2018-01-13 12:03

教你怎麼利用年假 玩遍世界5大特殊慶典

2018-01-13 13:10

新春布置 準備過好年

2018-01-13 13:18

欣賞歌舞伎 日本料亭大和魂

2018-01-13 13:20

15日起試辦 台鐵自動閘門不再回收車票了

2018-01-13 13:10

國民三大煩惱 好想瘦、加班累、睡不著

2018-01-13 12:07

台式手路菜 過年宴席菜素一下

2018-01-13 13:13

居家抽腹水 行動超音波做得到

2018-01-13 09:48

一張圖讓你秒懂 東北雪祭全攻略看這邊！

2018-01-13 13:05

社會需求增 民團：公共空間設計須有「照顧觀點」

2018-01-13 10:48

島嶼傳燈人 留下台灣美術史紀錄

2018-01-13 18:23

油價5連漲 公路客運票價今起微漲

2018-01-13 13:12

米蘭男裝周首日 Zegna模特兒踏雪而行

2018-01-13 19:21

今起回暖溫差大 早晚仍要注意

2018-01-14 00:14

交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折

2018-01-14 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top