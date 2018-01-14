交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折

2018-01-14 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



全新預約國道旅行APP「U Maji」。 圖／交通部提供 分享 facebook

國道五號每逢假期必塞車，交通部耗時四個月研發出亞州首套預約旅行App「U Maji遊・買・集」，民眾出遊，App會建議較不壅塞時段、路段，若接受建議，購物、訂房將有折扣；預約公共運輸也可透過QR-Code打折搭車；另有達人推薦行程，同樣會建議搭乘運具及預約時間。

交通部科顧室主任王穆衡表示，初步鎖定國五及北宜廊道，預計明起試辦百人封測，封測期間將結合宜蘭泡湯券、機車租車及首都客運優惠，二月一日起推出全民封測，四月正式上線；今年也預計擴大到雙北市，並納入共享運具，如Ubike、共享機車或汽車出租等；台鐵第四代票務系統上線後也將納入。明年則將擴展至花東。

王穆衡說明，U Maji整合大眾運輸轉乘資訊，民眾輸入起訖點、出發時間，App就會整合出讓民眾順利抵達目的地的方法，包含轉乘或租車、何時會有車、各旅次所需時間等；若當天道路有重大事故，也會推播新路徑；另有達人推薦行程，將與在地旅遊聯盟推薦私房景點，並串接路徑供會員參考。

此外，也加入行動支付，手機綁定信用卡後，即可透過App購買國道客運車票，乘車時秀出QR-Code即可搭車，是客運創舉。交通部初步與首都客運合作，首都提供九一折優惠；若用路人依App建議預約搭公共運輸，住宿、車票或買名產等可享八五折扣。