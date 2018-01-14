親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

中興新村戒嚴了？蔡英文輔選13分鐘 用掉南投一半警力

搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家

2018-01-14 00:14聯合報 記者謝進盛卜敏正胡蓬生陳雅玲侯俐安／連線報

嘉義縣布袋鎮文蛤混養池虱目魚浮游、翻肚，養殖戶搶收後一度找不到業者收購。 記者卜...
嘉義縣布袋鎮文蛤混養池虱目魚浮游、翻肚，養殖戶搶收後一度找不到業者收購。 記者卜敏正／攝影
分享

寒流持續發威，嘉義昨天清晨四點八度，創入冬全台平地最低溫，中南部草莓、虱目魚寒害湧現。台南七股、嘉義縣文蛤混養的虱目魚紛紛翻白肚，養殖業者為減損搶收，一度發生加工廠冷凍庫爆倉，所幸縣府緊急協商，加工廠才未拒收；台南善化草莓園陸續發生草莓果實潰爛，估計受損超過三成。

全台這兩天紛傳年長者與有心臟疾病者暴斃，苗栗縣消防局統計本周已十五人死亡，多為七十五歲以上老人；台南也傳出四件猝死，花東也有六人，其中四人為老人。

漁業署表示，根據「農業天然災害救助辦法」，農業項目損失率未達兩成不予救助，若符合規定，主產物每公頃可補助一萬五千元、副產物補助九千元，這次寒害大多死亡的是文蛤池中的「工作魚」，屬於副產物。

漁業署表示，台南市政府前天提報災損達三千六百萬元，但昨查證後下修為約九一九萬元，各地損失平均約百分之五至百分之十五，是否有農民達到兩成損失率須進一步觀察。

台南善化草莓園，從每年十二月採收至翌年清明前，最近是採收初期，但低溫下雨讓果農措手不及，各家業者草莓約出現三成腐爛，業者連日忙摘除。觀光果園老闆黃得山說，這一波災情又快又急，擔心影響農曆春節的結果期。

難敵近日低溫降雨肆虐，台南善化草莓估計受損逾三成。 記者謝進盛／攝影
難敵近日低溫降雨肆虐，台南善化草莓估計受損逾三成。 記者謝進盛／攝影
分享

台南七股區漁業淺坪虱目魚紛傳凍傷、魚群翻白肚，幾乎全軍覆沒，養殖戶以「笑不出來」自嘲寒害苦痛，更有人苦嘆春節壓歲錢飛了，這個年真難過。不少養殖戶一早忙著打撈，送往拍賣場，雖每隻僅售一百元，但加減賺減少損失。

台南市政府統計，全市養殖漁業災情集中在北門、七股區，依各公所速報資料，這次被害面積有一千五百十六公頃、損害重量約四百五十一公噸，金額約九一九萬元。

嘉義昨低溫四度，與文蛤混養的淺池虱目魚多受害。「 真沒人要該怎麼辦？」好美里養殖戶顏金鍾上午載了一卡車搶收虱目魚到加工廠，但加工業者坦言冷凍庫已爆滿、無力處理，他急得四處打電話拜託，苦嘆因寒害已連兩天泡在水裡，搶收將近三千台斤虱目魚，所幸最後找到加工廠收購。

嘉義縣長張花冠昨指示農業處全力協調加工廠，不能拒絕養殖戶搶收的虱目魚，並要求農業處啟動農業天然災害查報。縣府表示，文蛤池混養虱目魚受害面積約卅五公頃，受害程度百分之廿，損失金額約七十萬元。另縣內有部分棗樹凍傷，可能有延遲性災損。

雲林縣昨清晨氣溫再降，沿海魚塭混養虱目魚出現死傷，養殖戶昨天捕撈，縣府農業處表示，凍死虱目魚集中在麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉及口湖鄉，損失二成，災損面積逾六百公頃，損失金額超過一千萬元。

寒害災損
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角

2018-01-14 05:58

清晨嘉義6.3度 白天全台回暖

2018-01-14 08:33

平價美食揭密！糯米腸與香腸的腸衣怎麼來？

2018-01-14 08:00

吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷

2018-01-14 06:41

回暖日...清晨輻射冷卻 中部以北低溫仍下探8度

2018-01-14 05:01

環署空品預報 高屏、雲嘉南今「橘色提醒」

2018-01-14 05:01

交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折

2018-01-14 00:14

今起回暖溫差大 早晚仍要注意

2018-01-14 00:14

下這5個決心減肥 營養師說很糟糕

2018-01-13 21:51

天冷卻狂跑廁所是有病？ 醫：別擔心

2018-01-13 20:50

手搖飲進駐販賣機不合格比率高 知名奶茶榜上有名

2018-01-13 20:44

全台回溫 西半部日夜溫差逾10度

2018-01-13 19:01

島嶼傳燈人 留下台灣美術史紀錄

2018-01-13 18:23

交部首創國道預約旅行App 周一全民封測

2018-01-13 13:59

欣賞歌舞伎 日本料亭大和魂

2018-01-13 13:20

新春布置 準備過好年

2018-01-13 13:18

阿嬤的滋味 老菜新作超驚艷

2018-01-13 13:16

台式手路菜 過年宴席菜素一下

2018-01-13 13:13

油價5連漲 公路客運票價今起微漲

2018-01-13 13:12

天冷心血管疾病增 醫籲疑似病發勿自行開車就醫

2018-01-13 13:10

15日起試辦 台鐵自動閘門不再回收車票了

2018-01-13 13:10

4.8℃ 哇！冷斃了 七股虱目魚凍死9成

2018-01-13 13:06

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 13:05

民團：公共空間設計須有照顧觀點

2018-01-13 13:04

老爺爺帶失能奶奶進男士水療池 遭驅趕

2018-01-13 13:03

放下3C多看書！小七推24小時借還書服務免運費

2018-01-13 12:02

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 11:10

台鐵過自動閘門記得取票！1月15日全台試辦

2018-01-13 11:01

社會需求增 民團：公共空間設計須有「照顧觀點」

2018-01-13 10:48

不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2018-01-13 10:38

13個測站測得入冬以來的最低溫 下波冷空氣周四報到

2018-01-13 10:09

居家抽腹水 行動超音波做得到

2018-01-13 09:48

油價5連漲 公路客運票價也要微漲

2018-01-13 09:05

冷翻！嘉義4.7度再創入冬低溫紀錄 全台變藍蕃薯

2018-01-13 06:50

油價連五漲！下週95汽油可能攀三年新高

2018-01-13 06:02

為了健康喝脫脂牛乳？新研究：其實可以喝全脂

2018-01-13 06:00

冷翻！嘉義清晨4.7度 再破入冬平地最低溫

2018-01-13 05:00

寒流減弱 高屏之外各地空品都「良好」

2018-01-13 05:00

101跨年抗空汙出現口罩族 她戴口罩是因...沒化妝

2017-12-31 23:06
看更多

熱門文章

13個測站測得入冬以來的最低溫 下波冷空氣周四報到

2018-01-13 10:09

天冷卻狂跑廁所是有病？ 醫：別擔心

2018-01-13 20:50

不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2018-01-13 10:38

殺破狼周運勢／獅子 年終有好消息報到 處女 可能有好姻緣

2018-01-14 00:00

下這5個決心減肥 營養師說很糟糕

2018-01-13 21:51

全台回溫 西半部日夜溫差逾10度

2018-01-13 19:01

手搖飲進駐販賣機不合格比率高 知名奶茶榜上有名

2018-01-13 20:44

台鐵過自動閘門記得取票！1月15日全台試辦

2018-01-13 11:01

油價5連漲 公路客運票價也要微漲

2018-01-13 09:05

台灣職場悲歌 過勞還不自知

2018-01-13 23:35

4.8℃ 哇！冷斃了 七股虱目魚凍死9成

2018-01-13 13:06

限塑商機大戰 設計感環保小物超夯

2018-01-13 20:06

放下3C多看書！小七推24小時借還書服務免運費

2018-01-13 12:02

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 11:10

搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家

2018-01-14 00:14

吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷

2018-01-14 06:41

阿嬤的滋味 老菜新作超驚艷

2018-01-13 13:16

今日星座運勢／水瓶 與他人友善交流 好運自然來

2018-01-14 00:00

慣老闆小心 今年勞檢不手軟

2018-01-13 13:10

天冷心血管疾病增 醫籲疑似病發勿自行開車就醫

2018-01-13 13:10

交部首創國道預約旅行App 周一全民封測

2018-01-13 13:59

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角

2018-01-14 05:58

只有碧昂絲能夠超越碧昂絲 金光燦爛大放閃

2018-01-13 21:47

回暖日...清晨輻射冷卻 中部以北低溫仍下探8度

2018-01-14 05:01

瘋集點是他們！青壯熟齡最愛「衛生紙」 4秒換1包！

2018-01-13 12:03

教你怎麼利用年假 玩遍世界5大特殊慶典

2018-01-13 13:10

新春布置 準備過好年

2018-01-13 13:18

欣賞歌舞伎 日本料亭大和魂

2018-01-13 13:20

15日起試辦 台鐵自動閘門不再回收車票了

2018-01-13 13:10

國民三大煩惱 好想瘦、加班累、睡不著

2018-01-13 12:07

台式手路菜 過年宴席菜素一下

2018-01-13 13:13

居家抽腹水 行動超音波做得到

2018-01-13 09:48

一張圖讓你秒懂 東北雪祭全攻略看這邊！

2018-01-13 13:05

社會需求增 民團：公共空間設計須有「照顧觀點」

2018-01-13 10:48

島嶼傳燈人 留下台灣美術史紀錄

2018-01-13 18:23

油價5連漲 公路客運票價今起微漲

2018-01-13 13:12

米蘭男裝周首日 Zegna模特兒踏雪而行

2018-01-13 19:21

今起回暖溫差大 早晚仍要注意

2018-01-14 00:14

交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折

2018-01-14 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top