搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家

嘉義縣布袋鎮文蛤混養池虱目魚浮游、翻肚，養殖戶搶收後一度找不到業者收購。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

寒流持續發威，嘉義昨天清晨四點八度，創入冬全台平地最低溫，中南部草莓、虱目魚寒害湧現。台南七股、嘉義縣文蛤混養的虱目魚紛紛翻白肚，養殖業者為減損搶收，一度發生加工廠冷凍庫爆倉，所幸縣府緊急協商，加工廠才未拒收；台南善化草莓園陸續發生草莓果實潰爛，估計受損超過三成。

全台這兩天紛傳年長者與有心臟疾病者暴斃，苗栗縣消防局統計本周已十五人死亡，多為七十五歲以上老人；台南也傳出四件猝死，花東也有六人，其中四人為老人。

漁業署表示，根據「農業天然災害救助辦法」，農業項目損失率未達兩成不予救助，若符合規定，主產物每公頃可補助一萬五千元、副產物補助九千元，這次寒害大多死亡的是文蛤池中的「工作魚」，屬於副產物。

漁業署表示，台南市政府前天提報災損達三千六百萬元，但昨查證後下修為約九一九萬元，各地損失平均約百分之五至百分之十五，是否有農民達到兩成損失率須進一步觀察。

台南善化草莓園，從每年十二月採收至翌年清明前，最近是採收初期，但低溫下雨讓果農措手不及，各家業者草莓約出現三成腐爛，業者連日忙摘除。觀光果園老闆黃得山說，這一波災情又快又急，擔心影響農曆春節的結果期。

難敵近日低溫降雨肆虐，台南善化草莓估計受損逾三成。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

台南七股區漁業淺坪虱目魚紛傳凍傷、魚群翻白肚，幾乎全軍覆沒，養殖戶以「笑不出來」自嘲寒害苦痛，更有人苦嘆春節壓歲錢飛了，這個年真難過。不少養殖戶一早忙著打撈，送往拍賣場，雖每隻僅售一百元，但加減賺減少損失。

台南市政府統計，全市養殖漁業災情集中在北門、七股區，依各公所速報資料，這次被害面積有一千五百十六公頃、損害重量約四百五十一公噸，金額約九一九萬元。

嘉義昨低溫四度，與文蛤混養的淺池虱目魚多受害。「 真沒人要該怎麼辦？」好美里養殖戶顏金鍾上午載了一卡車搶收虱目魚到加工廠，但加工業者坦言冷凍庫已爆滿、無力處理，他急得四處打電話拜託，苦嘆因寒害已連兩天泡在水裡，搶收將近三千台斤虱目魚，所幸最後找到加工廠收購。

嘉義縣長張花冠昨指示農業處全力協調加工廠，不能拒絕養殖戶搶收的虱目魚，並要求農業處啟動農業天然災害查報。縣府表示，文蛤池混養虱目魚受害面積約卅五公頃，受害程度百分之廿，損失金額約七十萬元。另縣內有部分棗樹凍傷，可能有延遲性災損。

雲林縣昨清晨氣溫再降，沿海魚塭混養虱目魚出現死傷，養殖戶昨天捕撈，縣府農業處表示，凍死虱目魚集中在麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉及口湖鄉，損失二成，災損面積逾六百公頃，損失金額超過一千萬元。