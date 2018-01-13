送別「最後的紳士」 文壇憶鄭清文：為台灣畫文學地圖

2018-01-13 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



小說家鄭清文去年11月4日辭世。文壇13日以「最後的紳士」為題，於台北華山文創園區舉辦鄭清文紀念會暨文學展。展場擺上鄭清文寫了半世紀的書桌（復刻版），陳列他這一輩子寫的幾十本書，彷彿這位「最後的紳士」只是暫時離開，仍將回到他最鍾愛的寫作角落。

「他在文壇沒有敵人。」好友李魁賢表示，鄭清文一輩子不與人爭，他對人最嚴苛的批評是「你不認真」。他的小說語言乍看樸實無華、點到為止，細讀餘韻無窮。

李魁賢回憶，拿過國家文藝獎的鄭清文，屢屢為他提報國家文藝獎；沒通過就替他抱不平「怎麼會有這樣的事。」今年李魁賢終於拿到國家文藝獎，「你卻來不及看到了，清文兄，我好想你。」他忍不住哽咽。

出版人陳雨航指出，鄭清文的寫作哲學是「因為簡單，所以可以包容更多。」小說家蔡素芬則說，鄭清文擁有「安靜的內在」，才能寫出含意深遠的作品。他從不在小說中下判斷，而是讓讀者自行體會人情世故與人性幽微之處。「河流從很遠的地方流過來，也要流向更遠的地方。」她如此形容鄭清文的作品。

女兒鄭谷苑親手為父親剪輯影片在紀念會上播放，以女兒的角度，回顧父親安靜卻精彩的一生。她在紀念父親的文章中寫道，父親看似溫柔溫和，但在某些部分「堅持又難搞」。

鄭清文年輕的時代，在公家機關做事必須加入國民黨。鄭谷苑表示，父親告訴她，每年人事室都會固定把國民黨入黨表格和公文一起放他桌上。鄭清文「膽子很小卻很堅持」，每次都默默地把空白表格夾在公文中送回去。