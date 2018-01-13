下這5個決心減肥 營養師說很糟糕

2018-01-13 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



有些聽起來野心勃勃的減肥決定，在營養師眼裡卻可能造成反作用。 圖片來源／ingimage 分享 facebook

一年之始，又到了決心做些改變的時刻，我希望……我要做到……有些聽起來野心勃勃的決定，在營養師眼裡卻可能有反作用。明天出刊的元氣周報根據美國預防雜誌，公布營養師認為5個最糟糕的減肥決定。

1.我要戒斷碳水化合物

營養師說，這個決定讓人害怕。碳水化合物是飲食中的重要成分，因為它是身體的主要燃料來源。低碳水化合物或無碳水化合物飲食的確可以幫助減重，但這方式不能持續也不安全。長時間不吃碳水化合物，我們的肝糖原料庫會消耗殆盡，身體開始燃燒脂肪來釋放能量，進入酮症狀態（Ketosis），酮體在體內累積會引起頭痛、惡心、頭暈、高膽固醇和口臭等副作用。

2.我一天只吃一餐

當你一整天都在限制卡路里攝入，大腦會進入饑荒模式，一段時間，的確會讓腰圍下降。但營養師說，身體為了適應攝食量減少，會降低新陳代謝的速度，因此你每次進食，身體會想辦法儲存更多脂肪，以備將來卡路里不足。

3.我要進行無麩質飲食

對於患有乳糜瀉或過敏症的人來說，無麩質飲食是健康且必要的方式。但對那些沒有麩質過敏問題的人，不碰麩質對健康沒多大益處。營養師表示，全榖物所含纖維比無麩質食物更豐富，且無麩質會讓你錯失蛋白質、鐵、鈣及其他營養成分。而且許多無麩質的包裝食品，不但被剝奪了維生素和礦物質，更含有較高的糖和熱量。攝取榖物、精益蛋白質（lean protein，如堅果、雞肉和魚肉）、蔬菜有助減重，但吃無麩質包裝食品則一點幫助都沒有。

4.我要減重X公斤

營養師認為，談到減肥時，養成健康習慣勝於減重「數字」。透過專注於微小卻實際的變化，例如每天步行30分鐘，或每天吃三份蔬菜。當你逐漸養成這些健康習慣，體重機的數字也會誠實反應。

5.我每天都要上健身房

對一個平時很少運動的人來說，這無疑是打擊自己信心，且可能很快就放棄。應該從自己能適應的鍛鍊方式開始，例如，每天鍛鍊一小時，每周三次。當目標逐漸達成，再慢慢給自己更有挑戰性的決心。