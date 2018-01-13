天冷卻狂跑廁所是有病？ 醫：別擔心

2018-01-13 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



1名50多歲熟女，最近每天跑6到10次廁所，每次解尿都只有一點點，擔心是膀胱過動症，就醫後才知道「這根本不是病」。醫師表示，冬天天氣冷，解尿的次數本來就會提高，因體表無法蒸發的水氣，透過解尿排出。另外，冬天比較容易感冒，部分感冒藥物抑制膀胱收縮，這些皆屬正常現象，無須過度憂心。

高雄榮總泌尿外科主治醫師簡邦平表示，在一般天氣，每人每天會在體表蒸發500到1000c.c.水分，但是在冬天時，像台灣近期的天氣，天冷又乾燥，體表難以蒸發水氣，轉而透過尿液排出，因此很多人以為夏天水喝得多，尿就會排得多，其實不然，夏天流汗流得多，反而讓排尿機會減少，但是冬天汗流得不多，反而增加排尿的機會。

每個人解尿的狀況都有所不同，如同上述熟女，冬天每次解尿都只有一點點，要懷疑有無泌尿道感染，並同步查看是否有輸尿管結石；如果只有白天、晚上都頻尿，可能是膀胱過動症或尿道感染引起，若只有白天多尿，推估應該是心理作用，太過焦慮所造成。