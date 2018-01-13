手搖飲進駐販賣機不合格比率高 知名奶茶榜上有名

2018-01-13 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



手搖飲料進駐販賣機，引發「保存」及「品質」爭議，高雄福知奶茶被踢爆「摳腳」製作，生菌數超標，衛福部食藥署訂定「無人販賣機衛生標準指引」，要求業者必須符合食安法。但運行半年來，仍有業者不符合法規，衛生單位稽查全台168台自動販賣機，總計有24台販賣機標示不符，多數是「手搖飲料」的販賣機台，目前已累計開罰24萬元。

「無論任何食品於販賣機中販售，全面得符合食安法規範。」食藥署北區管理中心科長傅映先表示，全台稽查168台自動販賣機，總計有24件違規，其中1件已經歇業，累積裁罰24萬元。

這168件中，台北市抽驗10件，有7件違規，違規率最高；違規的機台都是販售非包裝飲料的食品，像是Pink Boom粉紅爆法式手作甜點，販售的奶酪未標示食品有效日期。

設置在台北霞海城隍廟附近的「大盜陳販賣機」，搭著霞海城隍廟「月老」香火鼎盛的風潮，於販賣機販售「月老奶茶」，其販賣機中販售多款奶茶，包含月老奶茶初戀的滋味：青澀甘甜（奶綠）、月老奶茶暗戀的滋味：微甜（紅茶牛乳）等，未標示食品過敏原，被判定違規。

御守神社販賣機飲品則成分標示不明，位於北市信義區的甜點扭蛋機販售的巧克力鬆餅，機台上未標示業者資訊，其餘業者違規事項多是未標示食品登錄字號及營養標示格式錯誤。

傅映先表示，販賣機未在機台標示業者登錄字號，或沒有提供廠商聯絡資訊，消費者有任何消費疑慮皆求助無門，依照食安法，應標示而未標示可開罰3萬到300萬元；標示不實者，將可罰4萬到400萬元。

・食藥署公布違規名單

https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=9850