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島嶼傳燈人 留下台灣美術史紀錄

2018-01-13 18:23中央社 台北13日電

中華文化總會推出「島嶼傳燈人」紀錄片特展，透過影像追溯、記錄台灣多名藝術家的生平...
中華文化總會推出「島嶼傳燈人」紀錄片特展，透過影像追溯、記錄台灣多名藝術家的生平事蹟及創作手稿，13日開展吸引許多民眾到場參觀。中央社
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台灣美術人才輩出，因為有藝術家前輩們無私地教育與奉獻，文總拍攝9位台灣已逝前輩藝術家紀錄片「島嶼傳燈人」，歷經一年製作、訪談，要為台灣美術文化史留下紀錄。

為保留台灣現代藝術教育家身影與美術文化史紀錄，中華文化總會規劃「島嶼傳燈人」紀錄...
為保留台灣現代藝術教育家身影與美術文化史紀錄，中華文化總會規劃「島嶼傳燈人」紀錄片特展，13日在文總城南空間NO.1正式開展，吸引許多藝文界人士共襄盛舉。中央社
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中華文化總會曾在2014年舉辦「傳燈系列展」，展出郭柏川、廖繼春、林玉山、李石樵、王壯為、傅狷夫、呂佛庭、李仲生、江兆申9位前輩藝術家的生平事蹟、創作手稿，同時出版傳燈系列畫冊。

2016年，文總把出版計劃延續成影像，著手拍攝這9位藝術家的紀錄片，歷經一年的製作、訪談，今天下午舉行「島嶼傳燈人」紀錄片特展記者會。

文總副會長江春男表示，「台灣之所以變成今天的寶島，是因為有前人留下豐厚的藝術、文化、文學，台灣的將來要靠文化累積，哪怕我們只是個小島，在國際上也可以站得很挺。」他更指出，文化要一直傳承下去，台灣文化才能繼續發光。

由於拍攝的這9位藝術家，全都過世，「島嶼傳燈人」則是透過訪談藝術家的家屬、學生、學者專家，再搭配畫作、藝術家本人的聲音，再現藝術家創作歷程。

「島嶼傳燈人」紀錄片總製作人齊怡表示，大學時曾經和傅狷夫的第一代嫡傳大弟子馬晉封習畫3年，馬晉封依循傅狷夫的慣例，不收取任何學費，唯一要求是別讓他白費心力。可惜齊怡最後沒如願當畫家，反倒進了新聞傳播圈，「這次有機會拍9位前輩藝術畫家紀錄片，在我心裡來說，也是一種慰藉和心理補償」。她藉由影像，把畫家們的精神「傳燈」下去。

林玉山兒子、前故宮副院長林柏亭今天也到場，他提到，紀錄片把平面的畫作變得立體、生動，讓作品活了起來，能感受到團隊的用心。

「島嶼傳燈人」紀錄片特展今天起至17日，每天上午10時至下午5時在中華文化總會一樓展出，展場內有9台iPad提供民眾隨選九位藝術家的紀錄片，也搭配展覽「傳燈」系列畫冊，另外在中華航空個人隨選影視系統，公共電視、華視教育體育文化頻道、慈濟大愛台等各平台公開播映。

藝術家紀錄片文化總會
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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