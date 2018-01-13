新年出遊血拚 盤點划算旅遊勝地

2018-01-13 14:22 中央社 台北13日電



新年旅遊該去哪裡？Skyscanner蒐集6大最划算旅遊地，包括平均消費親民的馬尼拉、折扣購物季開打的香港；而日本城市則攻占Booking.com「8大台灣人最愛亞洲購物城市」榜單前5名。

旅遊搜尋網站Skyscanner指出，馬尼拉是菲律賓的首都，融合西班牙和美國文化，形成特有風格，被譽為「亞洲紐約」，文化氛圍呈現多樣風情，平均消費不算太高，一頓快餐大約為新台幣80元，若是街頭小吃則只需要40元，交通很便利，打車平均不會超過200元，每年11月至隔年2月，馬尼拉的天氣涼爽，降雨較少，是旅行的最佳季節。

香港同樣列為划算旅遊勝地，Skyscanner表示，香港不僅是女人血拚的天堂、孩子的樂園，也是全球公認的美食之都，年末、聖誕和元旦結束後，許多購物中心都有折扣活動，購物旅行非常划算。

新加坡雖是世界上最小的國家之一，有豐富旅遊資源和十足城市魅力，一年四季都非常適合去旅行。濟州島景色迷人，也是韓國春天最先來的地方，每年2月，濟州島遍地都是競相綻放的油菜花，絢爛的油菜花將濟州島裝扮成一片黃得耀眼的海洋。Skyscanner表示，新加坡與濟州島都很適合在新年時節旅遊。

若要前進台灣人最愛的日本，Skyscanner首選位於日本九州島北部的福岡，東北部瀕臨周防灘、西北部面對玄海灘、西南部面對有明海，三面臨海，交通發達。因靠近朝鮮半島和亞洲大陸而被稱為「亞洲的大門」，福岡漁業發達，水產品豐富，有「食在福岡」之稱。

若想海島旅遊，Skyscanner欽點馬來西亞的蘭卡威，這個將歷史傳說與美麗風景相結合的海島，被馬六甲海峽和安達曼海溫暖的海水所環繞，12月到隔年1月間有國際風帆錦標賽舉行，整體消費水平也不高，在普通餐廳消費，每餐的價格與台灣差不多，甚至還會略低一些。

如果新年旅遊目標鎖定在海外購物，不妨參考Booking.com公布的「8大台灣人最愛亞洲購物城市」，綜觀排行，受到廉航興起與日圓匯率持續再創低點影響，國人最愛的日本城市一舉攻占榜單前5名。

以美食、完善商圈聞名的「大阪」登上台灣人最愛購物城市冠軍，美味拉麵聞名的「福岡」、距離台灣最近的「沖繩」、擁有豐富自然藝術特色的「札幌」，以及擁有知名城堡景點的「名古屋」分別搶占榜單第2名至5名。

此外，韓流時尚聖地「首爾」與「釜山」也相繼上榜，顯見日、韓文化深受台灣人喜愛，而物價平實且富有特色市集的泰國「曼谷」也入榜成為台灣人最愛購物城市之一。