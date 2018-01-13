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終於回暖！明全台可達20度 西半部日夜溫差大

交部首創國道預約旅行App 周一全民封測

2018-01-13 13:59聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部研發出亞州首套「MaaS（公共運輸行動服務）」，耗時4個月打造全新預約國道旅行APP「U Maji」，初期鎖定每逢假日畢塞車的北宜廊道，民眾自行開車，App會建議較快速、不壅塞的時段路段，民眾若依預約時段上路將可獲得宜蘭食宿遊購優惠；搭公共運輸也可享國道客運優惠，另有達人推薦行程，同樣會建議搭乘運聚集預約時間；今年也將擴展到雙北。

交通部科顧室主任王穆衡指出，「U Maji」正在申請上架，預計1月15日至21日啟動百人封測，封測期間將有首都客運、泡湯券、機車租車等內容，2月則將進行全民封測，等到安全、資安、運轉效率通過後，目標今年4月正式上App Store。

王穆衡說明，「U Maji」整合大眾運輸轉乘資訊，民眾輸入起訖點、出發時間，APP就會整合出讓民眾順利抵達目的地的方法，包含轉乘或租車、何時會有車、各旅次所需時間等。

「U Maji」也加入行動支付，手機綁定信用卡後，即可透過APP購買國道客運車票，乘車時秀出QR Code即可搭車；開車族群則當駕駛決定轉換空間或路段，或是國道臨時出現狀況，App會將最新交通資訊推播到手機上。

王穆衡表示，交通部也在跟宜蘭相關食宿遊購入口聯盟平台洽談，爭取商旅飯店、租車業、計程車，等更多商家加入。今年內也將擴展到雙北，屆時所有共享運具平台也將納入，包含Ubike、共享機車、汽車等。

全新預約國道旅行APP「U Maji」。圖／交通部提供
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國道客運計程車塞車
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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