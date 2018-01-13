天冷心血管疾病增 醫籲疑似病發勿自行開車就醫

2018-01-13 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



連日寒流襲台，今晨嘉義甚至出現攝氏4.7℃的低溫。急診科醫師表示，心血管疾病患者較平日增加1成至3成，患者多為年紀較大的長者，除了外出吹到冷風一下子受不了，也不乏在家裡面上下床或進出房間、因溫度變化大導致血管收縮與病發的個案。

衛福部國健署提醒民眾，剛起床先補充溫開水，再以溫和漸進的方式慢慢開始活動；由於長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，建議晚上睡覺時，先將保暖衣物放在床邊隨手可拿到之處，如此一來，半夜要上廁所或早上起床時，就能迅速添加衣物保暖。

醫師也提醒，半數心臟病發作患者到院前已停止心跳，如出現胸悶、胸痛，就要懷疑是心臟病發作前兆，此時應立即叫救護車送醫，切勿自行開車。

受連日寒流影響，不少民眾在溫度劇變下發生心血管疾病而至急診就診，台北醫學大學附設醫院急診部收治的心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風等患者較平日增加2成至3成，三軍總醫院、淡水馬偕醫院的心血管疾病急診人次也較平日增加1成至2成。

三軍總醫院急診內科主任藍國徵表示，患者多為年紀較大的長者，除了外出吹到冷風一下子受不了，也不乏在家裡面上下床或進出房間、因溫度變化大導致血管收縮與病發的個案。

心血管疾病並非老年人的專利，北醫附醫急重症醫學部主任高偉峰特別提到，全台每周平均有6場馬拉松活動，馬拉松的猝死率是一般活動的20倍，由於天冷更容易引起血管收縮，若跑者在活動中感到頭暈、噁心，應立刻停止活動、作好保暖工作，必要時盡速求醫。

「據統計，心臟病發作時，半數患者到院前已心跳停止」，高偉峰提醒，如出現胸悶、胸痛，就要懷疑是心臟病發作前兆，此時應避免自行開車，建議立即叫有專人協助的救護車緊急送醫，病症急性發作時就可把握時間立即處置、降低死亡風險。