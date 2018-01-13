油價5連漲 公路客運票價今起微漲

2018-01-13 13:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



國際油價持續走揚，中油將連五漲，汽柴油價格將創三年來新高。全台多家公路客運業者1月起依政府的臨時調整機制（CRF）調整票價，每延人公里可漲2.59%，短程基本運價調高1元到2元左右。長途的墾丁快線從高鐵左營到墾丁小灣，現金票價從392元漲到401元，小漲9元，國道客運未跟著調整票價。

公路總局主任秘書林福山表示，國內柴油價格持續上漲，中華民國公共汽車客運公會全聯會認為漲幅已達CRF門檻，去年底開會討論，決議依平均油價核定，每延人公里基本運價，可從2.895元調高為2.970元，漲幅2.59%。他說，浮動票價調漲不多，就像中油每周公告調整油價一樣，是平常的事，都有固定公式計算出成本。

林福山指出，依規定業者調漲以後，四個月內不得再漲價，若油價持續下跌達前次討論決定的門檻，公路總局會主動要求業者立即調降票價。民國104年到105年曾連降三次。據了解，下次啓動臨時調整機制門檻的油價上限為26.075（元／公升），下限為21.586（元／公升）。客運公會全聯會秘書長方森德表示，與去年同期相比每公升油價已漲3元多，漲價是依機制，該漲就漲、該跌就跌。

新竹區監理表示，管轄新竹、桃園、苗栗、台聯、建明等客運，都有送審新票價，且已核定，新竹客運公告1月1日起漲。嘉義區監理所旗下的日統、台西、嘉義、新營、和欣及嘉義縣公車處也都要調漲票價，從原來24元起跳，漲至25元起跳。日統客運1月5日實施、台西客運1月8日用新票價。

高屏四家客運聯營的墾丁快線左營往返墾丁小灣票價多9元，台北客運1月15日起也小漲基本起價至25元，長途的大溪至台北現金購票從117元漲到122元，漲幅約4.2%。95年起一般公路客運依油價，調漲5次，調降4次。