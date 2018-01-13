台鐵過自動閘門記得取票！1月15日全台試辦

2018-01-13 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



常常搭乘台鐵的旅客過自動閘門出站時，車票會被台鐵回收，下周一（15日）起，旅客出站時不再回收票證，台鐵提醒民眾，15日起出站要記得取票，他們也會在65個設有自動閘門的車站加強宣導。

台鐵去年修訂「台鐵局旅客運送契約」，將出站時得回收車票的規定刪除，從今年1月15日試辦，估計每天影響20萬人次。

據台鐵統計，現在每天約有60人次搭乘台鐵，其中約6成民眾持電子票證，其餘旅客大多使用車票。但過去旅客如果要報帳或保存車票，就得經由人工閘門驗票蓋章出站；如果走自動閘門刷車票出站，車票將由閘門直接收回不吐出。

台鐵運務處營業科科長王文謙表示，近年自動化票務設備陸續完工投入使用，可識別旅客是否已使用車票，為簡化進出車站流程，以及便利旅客後續處理使用或做為乘車證明需要，因此從15日起，在全台65個車站、409個自動閘試辦。

至於是否會因民眾不熟悉新規度而影響出站速度？王文謙說，台鐵會在近期蒐集各方意見，但「票券不回收」這項措施不會取消，下周一會在站出口口頭宣導、設提醒標語，如果民眾不習慣取回車票，也有站務人員協助取票等。