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不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2歲不會走4歲學叫媽 早療助天使展翅

2018-01-13 10:55中央社 台北13日電

琦琦是發展遲緩兒，1歲半還不會翻身，只能躺在地上，像一塊軟趴趴的麻糬。直到接觸早療服務，經過1年多努力，不僅學會走路，終於在4歲時開口叫「媽媽」。

琦琦和姊姊都是「慢飛天使」，都遇到發展遲緩的問題。姊姊目前就讀國小二年級，目前已經跟上學習進度，但琦琦學習落後就很明顯。

琦琦媽媽受訪時表示，平常工作很忙，孩子交給長輩幫忙帶，孩子的發展比一般小孩慢，一開始以為是「大隻雞慢啼」。但琦琦的發展真的太慢了，一直到快2歲，都還不能翻身，只能躺在地上，像一糰軟軟的麻糬，只能用哭鬧表達需求和情緒。

因發展過慢，媽媽帶琦琦到伊甸基金會桃園市第一區早期療育社區資源中心接受療育課程。琦琦從不會爬、不會走，經過近2年的努力，終於學會走路、上下樓梯，動作能力大幅提升，口語表達也跳脫「單字」，終於能開口叫「媽媽」，讓媽媽非常欣慰。

琦琦媽媽說，帶孩子成長的過程有很多辛苦，尤其是慢飛天使，有時候不知道應該怎麼做，但帶孩子接受專業評估、及早接受早期療育，家長能跟著老師學習，回家也能延續對孩子的指導，陪小孩的過程也比較安心。

伊甸基金會資源發展處長張炎玉表示，早期療育的黃金時期是0至6歲，但可能因各地資源分布、資訊仍有落差，有些家長未必清楚早療的重要性。希望社會大眾一起關心早療兒童的需求，幫孩子的未來投入資源。

小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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