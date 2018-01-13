社會需求增 民團：公共空間設計須有「照顧觀點」

2018-01-13 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



振興醫院水療池加裝自動升降椅，方便行動不便者下水做復健。記者林秀美／攝影 分享 facebook 全台高達70萬人有不同程度的失能，失能者需要在照顧者陪伴下，才有辦法順利使用公共場域的設施或服務，但民間團體指出，公共場域的空間與設施缺乏「照顧觀點」，特別是不少照顧者與失能者的性別不同，進到有區分男女的公共場域與設施時，經常面臨困境，這是當前社會應正視的議題。

衛福部社家署長簡慧娟表示，高齡者與身障者皆有公平使用公共設施設備的權利，因此「高齡社會白皮書」就提到，政府應運用「通用設計」的概念，全面檢視並修正建築、空間設計等法規、準則與標準作業規範，隨著人口老化，這是未來須持續推動的方向。

簡慧娟表示，照顧者也應被考量進去，如部分運動中心水療池區分男女，但不少照顧者與失能者性別不同，有沒有可能考慮另闢友善性別的新空間？這個議題有賴各界共同關注，並激盪創新作法。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，友善照顧者的公共空間必須以「照顧角度」出發設計，以浴室空間為例，容納得下兩人的空間，一定得比單人使用、甚至一台輪椅可進出的空間更大；照顧者往往得隨身帶上許多物品，如尿片、換洗衣物、藥品與水壺、照顧者自己的用品等，因此，須有足夠多的置物架；可能需要座椅輔助失能者、或讓照顧者能坐著為失能者沐浴；另外，為顧及不同性別的照顧者與失能者間的隱私，可能得在內設計小門簾相隔。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，台灣社會照顧需求漸增，友善照顧的議題越來越需要被重視，主管機關除加強對於設施提供者與民眾的教育宣導外，也有責任率先在公共設施，營造友善照顧環境。

陳景寧說，照顧者若在公共空間使用上面臨困境，可積極將聲音向家總等民間單位反映，民間單位彙整需求後，就能向主管機關倡議、踏出推動改變的第一步。