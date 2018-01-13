不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2018-01-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



不少運動中心除了游泳池，還設有溫水療池、熱水療池、蒸氣室與烤箱，後三者常區分男用、女用兩處，不同性別的照顧者與被照顧者可能面臨選擇困境。示意圖。聯合報系資料照。 分享 facebook

一名讀者向聯合晚報投訴指出，有天他到北市某運動中心游泳池遊憩，看到一對70歲左右的老夫妻，老奶奶兩眼無神、四肢動作與行走緩慢，老爺爺全程攙扶著她，要陪老奶奶進熱水水療池沖打保健，卻遭工作人員限時離開，老爺爺最終黯然、困窘地帶著奶奶起身，令旁人十分不捨。

全台高達70萬人有不同程度的失能，不少人仰賴全天候照顧，當失能者與照顧者生理性別不同，外出時該上男廁或女廁、水療要選男池或女池、游泳泡湯前後該到哪邊更衣沐浴？隨著人口老化，照顧需求漸增，越來越多人面臨類似困境。

不少運動中心的熱水池、蒸氣室與烤箱區分男女使用。那對年老夫妻去的運動中心的水療池有分男女池，但為方便照顧老伴，老爺爺幾經思量，把老奶奶帶至男士池，未料接連有兩位工作人員上前表示，老爺爺違反規定、讓他們難做事。

老爺爺屢屢解釋不成後，一度激動高喊「只泡10分鐘也不行嗎？」、「為什麼游泳池就不用分男女，水療池卻要分男女？」在場其他男性泳客向工作人員說情，都沒有用。最後老爺爺、老奶奶遭工作人員限時離開。

對此，北市體育局運動產業科股長王耀寬回應，經了解，該運動中心工作人員懷疑老奶奶中風，擔心進出熱水池溫差大、釀成負面效應，才以安全因素將他們請離；建議未來民眾若有復健需求，可持醫囑至運動中心櫃台，尋求專業課程指導。

不僅水療池，游泳池的廁所與沐浴空間同樣區隔男女，分別張貼「女性止步」或「男性勿入」告示，但不少失能者與照顧者的關係，可能是夫妻、母子、父女、姐弟等，陪伴家屬到這些公共場所時，都會面臨像老爺爺、老奶奶的窘境，或者因此裹足不前。

是否考慮新闢無性別浴池或浴廁空間？王耀寬表示，北市轄下的區域運動中心，目前空間利用多已充分，新闢設施恐有困難，但各運動中心男女浴廁各設有一間稍大間的無障礙空間，照顧者可利用。另呼籲各運動中心，可依據個案需求採更具彈性的服務。