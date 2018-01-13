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終於回暖！明全台可達20度 西半部日夜溫差大

欣賞歌舞伎 日本料亭大和魂

2018-01-13 13:20聯合晚報 文／宋健生

「懷石八寸」包含松子南瓜慕斯、日本山藥細麵佐昆布醬汁、北歐飛魚卵沙拉佐魚子醬、百...
「懷石八寸」包含松子南瓜慕斯、日本山藥細麵佐昆布醬汁、北歐飛魚卵沙拉佐魚子醬、百合皮蛋豆腐佐柚子味噌醬、小黃瓜佐日本豆味噌等五款日式手作小菜，呈現懷石小菜的精緻優雅。 記者宋健生／攝影
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台中SONO日本料亭慶祝30周年，推出高貴不貴的經典大和套餐，並結合「西川淑敏」傳統舞踊，與沖繩三線琴演出家曾健裕的表演，重現日本料亭坐榻榻米、飲酒吃飯，與欣賞歌舞伎演出的日本傳統風情。

創立於1986年的SONO日本料亭，因為具有台中少見的日本傳統建築與靜謐雅緻的日式庭園，一直深受外國遊客與政商名流的喜受，包括前總統李登輝、陳水扁、前副總統連戰，以及名導李安、吳宇森、魏德聖都是店內常客。

尤其是李安，在台中拍攝電影「少年PI」時，最喜歡與家人在隱密不受干擾的小包廂內用餐。

「在日本，所謂料亭指的就是榻榻米式的包廂空間，可欣賞藝伎的歌舞表演，還可吃到各式傳統日本料理。」SONO老闆洪強森說，料亭料理訴求真材實料，不像懷石料理那般重視意境及擺盤，但烹調手法豐富而多樣化。

像是李安最愛吃的「牛肉壽喜燒」、魏德聖喜歡的「握壽司」，或是連戰喜愛的「懷石八寸」等都是料亭的經典菜色，也是SONO過去30年來熱賣的經典料理。

今年SONO為慶祝創店30周年而推出的大和套餐，不但融合日本傳統料理，也加入現代日式料理新元素。

例如開胃菜「懷石八寸」，就用松子南瓜慕斯、日本山藥細麵佐昆布醬汁、北歐飛魚卵沙拉佐魚子醬、百合皮蛋豆腐佐柚子味噌醬、小黃瓜佐日本豆味噌等五款日式手作小菜，呈現懷石小菜的精緻優雅。

「蛤蜊土瓶蒸」則以日本昆布熬煮的昆布湯底，加上雞肉、蝦仁、銀杏、杏鮑菇、香菇、干貝絲及蛤蜊蒸煮入味，來自海陸食材的精華美味齊聚日式土瓶中，湯鮮味美，在寒冬喝來格外有暖意，這也是日本料理最經典的湯品。

即日起至2月14日每周六晚上7點半，有日本西川流古典舞蹈表演。 記者宋健生／攝影
即日起至2月14日每周六晚上7點半，有日本西川流古典舞蹈表演。 記者宋健生／攝影
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在創意部分，主菜「香煎鮮魚佐香檸芥末醬」以當天進貨的鮮魚香煎後，搭配小黃瓜、蘆筍、紅椒等蔬菜丁，再佐以用檸檬、黃芥末子醬調製的醬汁，口感酸甜濃郁又甘甜清雅，比傳統煎魚吃來更豐富有味道。

另一道主菜「碳烤雞排佐蒔蘿洋蔥醬」，則將雞排以紅椒粉等辛香料醃漬入味後，先碳烤出香氣，再佐以茴香與新鮮洋蔥調製的醬汁，這也是傳統日本料理較少見的吃法。

大和套餐即日起至2月14日推出，每人原價1,200元，特價780元，消費滿5,000元再送日本人過年最愛的開運純米酒1瓶，每周四、六晚上7點半，則有日本傳統三線琴及日本西川流古典舞蹈表演。

哪裡吃

SONO日本料亭

電話：04-23029393

日本料理
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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