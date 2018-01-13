阿嬤的滋味 老菜新作超驚艷

煙霧肋排。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

台中視覺系料理的始祖「印月」，今年再度推出全新創意料理，以「老菜新作」為主題，將許多耳熟能詳的中式料理像是菜脯蛋、五香肋排、海鮮湯、炒蝦仁、麻婆豆腐等，賦予全新味覺體驗，也充滿令人驚喜的視覺享受。

近幾年，中式傳統老菜強勢回歸，為的是讓年輕世代重溫老阿嬤時代的懷舊滋味，然而在手機美食盛行的年代，「老味道需要換新裝」，因此印月行政主廚王永勳便以老菜新作方式，呈現老菜的另一種創意美感及美味。

例如中餐常見的開胃菜「土豆絲」，王永勳先將清甜微酸的土豆絲與艷紅的飛魚卵做成涼拌菜，再加入含有豐富膠質的洋菜絲，以及手工剝下的蟹肉增添層次感，最後放入化妝品罐中以珠寶盒方式上菜。

王永勳說，這道「紅妝蟹粉」是專為女性研發的創意料理，也是非常適合拍照的手機美食。

另一道「菜脯厚烘蛋」，融合了西班牙烘蛋與台式菜脯蛋兩種料理特色，不但厚度是一般西班牙烘蛋的兩倍，而且可吃到三種口感。

菜脯厚烘蛋。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

最上層是薄脆的酥皮蛋、中層是古早味菜脯蛋，底層則是香酥帶脆的台式蛋酥；最後再淋上黃芥末醬及日式豬排蛋，彷彿吃三層蛋糕一般，無論口感或賣相都讓人驚艷。

同樣讓人發出讚嘆聲的還有「印月天府鍋」，這是一道桌邊服務料理，而且深受外國客人喜愛。

做法是先將豆漿放入保溫性佳的日本萬古燒鍋中，再倒入鹽滷使豆漿凝結成口感介於豆腐與豆花之間的嫩豆腐，最後淋上用絞肉、花椒及四川陴縣醬拌炒的麻婆醬，滑嫩鹹香的風味，會讓人忍不住吃下好幾碗飯。

喜歡重口味的還可以來份「煙霧肋排」，它原來是印月創店以來的招牌菜「五香肋排」，這次以新風貌重出江湖，除了採用油質與厚度最完美的子排中段，在工法上也稍作調整。

主廚先以辛香料冷藏醃漬三天入味，再覆蓋蔬菜爐烤增添甘甜味，最後以糖、桂花煙燻，讓子排吃來帶有淡淡淡桂花香氣。看似簡單的一道料理，其實做工很繁複，賣相也令人驚艷。

紅妝蟹粉為1萬元桌菜菜色，煙霧肋排為1.2萬元桌菜菜色；其它如菜脯厚烘蛋、印月天府鍋等，價位在260至300元間。

哪裡吃

印月餐廳

電話：04-22511155