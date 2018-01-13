台式手路菜 過年宴席菜素一下

鴻運錦鏽球。 記者宋健生／攝影 分享 facebook 御膳佛跳牆。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

吃素也能澎湃過好年！深受主顧客喜愛的寬心園外帶年菜，今年首度以「台灣宴席菜」為主題，將台灣富有年節喜慶的傳統宴席菜融入外帶年菜中，讓吃素的家人不僅吃到精緻的台式手路菜，還能重溫熟悉的懷舊滋味。

為了讓吃素的家人感受過年的喜慶與豐盛感，寬心園主廚古建邦今年特別將台灣傳統過年宴席菜，做成素食版的外帶年菜。

像「魚翅海鮮羹」，是台灣外燴辦桌常見的傳統料理，主廚以竹筍、白木耳、蓮子、毛豆仁，加上蔬菜高湯與天然蓮藕粉做成蔬食羹湯，放入花生豆腐丸後，再以韓式海苔絲取代傳統髮菜。

古建邦說，如此可讓甘鮮味美的蔬食羹湯，帶有類似魚翅羹的熟悉味道，但入口即化的花生豆腐丸，卻又為味覺帶來另一種驚喜感。

另一道「鴻運錦繡球」，靈感來自台灣年菜常見的功夫菜「鮑魚扣菜」，主廚以風味類似鮑魚的滷杏鮑菇片，包覆煨煮入味的芋頭、筍塊及烤麩，外層再圍上純手工製作的香菇蔬菜球及綠花椰菜。

這道年菜不但擺盤充滿年節宴席菜的澎湃豐盛感，而且風味濃郁鮮美又富有層次感，口感一點都不亞於葷食宴席菜。

今年以「台灣味」為主題的外帶年菜，還包括了台灣人所熟悉的「飄香三杯菇」，以黑麻油與老薑慢火煨煮菇類，再加入玉米筍、花生增添口感，濃郁香氣與獨特嚼感更勝傳統三杯雞。

另一道「紅藜荷葉飯」，靈感來自台式宴席必有的「紅蟳米糕」，主廚以香Q飽滿的長糯米拌入老薑、麻油提香，再加入紅藜、白果、栗子、香菇、鷹嘴豆等豐富食材。

另外加上紅東地瓜、杏鮑菇，以荷葉包裹後大火蒸熟，呈現香氣十足的紅藜荷葉飯，比傳統紅蟳米糕更可口。

至於老客人非吃不可的「御膳佛跳牆」，用當歸、川芎、紅棗、桂圓熬煮藥膳湯底，再加入香菇、珊瑚菇、金針菇、秀珍菇、蓮子、栗子、無花果共十多種食材慢火燉煮，湯頭甘鮮味美，也是台灣人過年必備的年菜。

由於小家庭圍爐已成為台灣人過除夕夜的主流趨勢，所以寬心園五福團圓年菜同樣主打5、6人份的小家庭年菜，每套售價3,800元，1月31日前以寬心卡預購，享3,299元優惠，全台限量1,000套，除夕到初二皆可提貨。

哪裡吃

寬心園

電話：04-22516182