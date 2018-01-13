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終於回暖！明全台可達20度 西半部日夜溫差大

新春布置 準備過好年

2018-01-13 13:18聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

主色牆換上不同顏色，能創造煥然一新的視覺效果。春節期間許多人喜歡在家裡擺上花藝品...
主色牆換上不同顏色，能創造煥然一新的視覺效果。春節期間許多人喜歡在家裡擺上花藝品。 信義居家／提供
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喜氣洋洋迎接春節，家家戶戶忙著為空間妝點春意，打理居家，準備過個好年。居家達人建議，在家中擺放一些有年味兒的裝飾，就能不動格局地使春節的氣氛更濃厚；適當的改變一下生活環境，除舊迎新，不但展現對生活的熱愛，也讓家增添不少的活力和新鮮感，讓新的一年擁有好生活、新氣象。

在這個國人心目中最重要的傳統節慶中，應該如何布置才會不落俗套，並保有春意盎然的歡愉氣氛呢？信義居家服務中心表示，過年新春布置有創意撇步，只要用對裝飾品，一天內就讓家居變得喜氣及充滿活力。

主色牆換上不同顏色，能創造煥然一新的視覺效果。春節期間許多人喜歡在家裡擺上花藝品...
主色牆換上不同顏色，能創造煥然一新的視覺效果。春節期間許多人喜歡在家裡擺上花藝品。 信義居家／提供
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具有年味的立體吊飾售價99元起。 HOLA/提供
具有年味的立體吊飾售價99元起。 HOLA/提供
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1 插上新鮮的花

首先是精選花材，過年一定會插花，選擇新鮮、花期持久的桃花、梅花、蘭花跟牡丹，以紅色、桃色、金色或紫色系帶有過年喜氣的花色，搭配精緻的花器或小裝飾品，增加年味和生命力。

2 更換主牆顏色

其次是跳色牆面，更換家中的主牆顏色，幫家中的牆上不同顏色的油漆，算是可以為居家空間改變樣貌、又最省錢省力的方法，也有為家煥然一新的效果。

3 色彩軟裝布置

第三色彩軟裝布置，可利用傳統的紅色、金色等喜慶色，搭配活用桌巾、抱枕、織品等軟裝布置，就能讓家的氣氛完全改變。尤其在客廳茶几擺上水果、零嘴，也可以讓家中充滿熱鬧的過節氣氛；例如裝零嘴的糖果盒，可選擇白底紅線如意圖案陶瓷糖果盒，或日式漆器糖果盒效果也很不錯。

4 剪紙寫春聯

第四動手剪紙，農曆春節除寫春聯，在傳統習俗中，家中都會剪紙，或貼或掛上家具裝飾，以祈求來年的好運，也可做成立體掛飾，為家裡增添過年的氣氛。

過年時全家人聚在客廳說話聊天，在飯廳吃著年夜飯，因此飯廳也是重點的布置場所之一。餐桌更換有質感和喜慶色彩的桌布和餐具，可大大勾起全家人團圓吃飯時的食慾，無論是觸覺還是視覺，用餐者都能感覺到被盛情款待；舉杯慶祝想必每個團聚的家庭都不會缺少，所以餐杯的選擇以精緻的玻璃杯最為適宜，玻璃閃亮光耀，一如舉杯者的前景。飯廳的椅子必須讓人坐的舒適，換上厚實暖色的座墊，傳達對長輩、對孩子的關愛，讓團聚的氣氛愈加濃厚。

事事平安招財樹琉璃藝品，售價1490元。 HOLA/提供
事事平安招財樹琉璃藝品，售價1490元。 HOLA/提供
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特力屋則建議，團圓飯桌上不一定非得受限於紅色、金色，可以訂出主題風格，例如典雅的藍、綠東方餐瓷，圖騰點綴牡丹、松石、青花藍、錦雞等如國畫氣韻的式樣，整體餐桌再輔以金色點綴，便能提升質感；或是以金色、白色互搭，讓簡約的白淨透出奢華感，也能不落俗套展現年節喜慶。

春節春聯
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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