冷翻！嘉義4.7度再創入冬低溫紀錄 全台變藍蕃薯

2018-01-13 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



全台多地低溫創入冬以來最低紀錄，平地最低溫出現在嘉義清晨6點的4.7度，創入冬以來最低溫紀錄。平低最低溫二、三名是台中6.2度、台南永康6.9度。中央氣象局預報，今天有六縣市低溫都在6度，包括苗栗、彰化、南投、雲林和嘉義縣市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今(13日)晨冷空氣雖已稍減弱，截至6 時資料，淡水今天6.9度、板橋8.8度，各比昨天的6.0度、7.0度略回升。但中南部及宜蘭等地，因雲少、風弱，輻射冷卻降溫效應很強，已超過冷空氣的減弱增溫的幅度，因此能續創低溫；尤其嘉義的4.7度(昨6.1度)，更是入冬以來平地的最低溫記錄。

吳德榮引用最新(12日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起冷空氣逐漸減弱，陽光加熱，高溫比昨日略升2、3度；入夜後又因輻射冷卻，氣溫下降、迅速轉冷，明(14日)晨嘉義以北仍有部分地區會降至10度以下，要注意保暖。明白天起至下週二(16日)冷空氣逐日減弱，氣溫每日回升約2、3度，白天晴朗舒適，早晚微冷，日夜溫差常超過10度以上。

吳德榮指出，「寒潮」是指積聚在「極地大陸」的冷氣團，離開源地向南移動所造成的現象；而冷氣團離開後，源地要再重新積聚足夠的冷空氣，是需要一段時間，不會那麼快就能形成另一波寒流的。