寒流減弱 高屏之外各地空品都「良好」

2018-01-13 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天寒流減弱，環保署預測今天高屏空品區為「橘色提醒」。北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級。