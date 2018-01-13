撐不過寒流…台南144萬尾虱目魚冷死了
霸王級寒流來襲昨全台急凍，悲歡兩樣情。合歡山等高山出現美麗雪景，民眾爭相上山迎雪；反觀雲嘉南地區虱目魚、文蛤混養的淺坪式養殖魚塭，虱目魚恐非死即傷，昨初估光台南七股這兩天可能多達一四四萬尾虱目魚凍死，損失金額三千六百萬元。為減少損失，漁民頂著刺骨寒風搶撈凍傷的魚。
合歡山 銀白世界
合歡山水氣充沛，九日就開始降雪，山頭頓時成為銀白世界，松雪樓前每天都有遊客開心堆雪人、打雪仗。昨轉晴停止降雪，但因積雪十三公分，殘雪可望維持到十五日。
東勢林管處表示，山區積雪供水有限，合歡山遊客中心今、明兩天暫停服務；山區部分公廁水龍頭保持放流，避免水管結冰。
台東縣海端鄉標高二三一二公尺、全台最高的關山警分局向陽派出所，十一日兩度降雪，屋頂、前庭和山區道路，都舖上厚厚一層白雪。民眾昨陸續上山賞雪，但值班警員嘪慶霖說，昨早出太陽，積雪開始融化，不少人白跑一趟。
茶樹上 掛滿冰柱
海拔一千五百公尺的南投縣清境、廬山地區茶園，昨天茶樹也覆上一層白霜，茶樹掛著晶瑩剔透的冰柱，陽光照射閃耀動人。南投縣農業處表示，霜害會損傷植物，提醒農民晨起要記得噴水除霜。
虱目魚 死傷慘重
雲嘉南沿海連續三天夜間低溫，虱目魚和文蛤混養魚塭是重災區，約三成虱目魚漂在水面浮游、呈假死狀態。雲林台西養殖業者林勝國說，連續凍了三天，再壯的魚也受不了。王姓養殖業者頂著寒風搶撈五、六百尾凍傷的魚送到市場賣，彌補損失。
養殖業者說，文蛤養殖易出現藻類影響文蛤成長，因此混養虱目魚吃藻類，每公頃放養約一、二千尾。文蛤池水深不到一公尺，最擔心寒害，若溫度持續下探，可能連兩公尺深的專業虱目魚塭也會傳出災情。
台南市七股區淺坪式混養魚塭面積約一千八百公頃，昨估計可能有一四四萬尾虱目魚凍死，實際數量要等今、明兩天陸續浮出才能確認。漁民擔心虱目魚凍死後，青苔、絲藻大量繁殖，恐悶死文蛤，須雇工撈除，否則損失更大，但又怕請不到工人。
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