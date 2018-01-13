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計程車運匠給謝金河的衝擊 孫大千有三點不同意見

撐不過寒流…台南144萬尾虱目魚冷死了

2018-01-13 00:05聯合報 都會社會中心記者／連線報導

台南七股區混養池虱目魚約凍死三成。 圖／三股里長黃仙立提供
台南七股區混養池虱目魚約凍死三成。 圖／三股里長黃仙立提供
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霸王級寒流來襲昨全台急凍，悲歡兩樣情。合歡山等高山出現美麗雪景，民眾爭相上山迎雪；反觀雲嘉南地區虱目魚、文蛤混養的淺坪式養殖魚塭，虱目魚恐非死即傷，昨初估光台南七股這兩天可能多達一四四萬尾虱目魚凍死，損失金額三千六百萬元。為減少損失，漁民頂著刺骨寒風搶撈凍傷的魚。

合歡山 銀白世界

皚皚白雪讓合歡山成銀白世界，松雪樓人車大量湧進。圖／東勢林管處提供
皚皚白雪讓合歡山成銀白世界，松雪樓人車大量湧進。圖／東勢林管處提供
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合歡山水氣充沛，九日就開始降雪，山頭頓時成為銀白世界，松雪樓前每天都有遊客開心堆雪人、打雪仗。昨轉晴停止降雪，但因積雪十三公分，殘雪可望維持到十五日。

皚皚白雪讓合歡山成銀白世界，但山區供水不足，合歡山遊客服務中心將暫停服務三天。圖...
皚皚白雪讓合歡山成銀白世界，但山區供水不足，合歡山遊客服務中心將暫停服務三天。圖／東勢林管處提供
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東勢林管處表示，山區積雪供水有限，合歡山遊客中心今、明兩天暫停服務；山區部分公廁水龍頭保持放流，避免水管結冰。

台東縣海端鄉標高二三一二公尺、全台最高的關山警分局向陽派出所，十一日兩度降雪，屋頂、前庭和山區道路，都舖上厚厚一層白雪。民眾昨陸續上山賞雪，但值班警員嘪慶霖說，昨早出太陽，積雪開始融化，不少人白跑一趟。

全台最高的台東縣關山警察分局向陽派出所，從十一日凌晨即大雪紛飛。圖／關山警分局提...
全台最高的台東縣關山警察分局向陽派出所，從十一日凌晨即大雪紛飛。圖／關山警分局提供
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十一日向陽山區一度大雪紛飛，昨天台東林管處向陽森林遊樂區遊客中心建物及周邊林木覆...
十一日向陽山區一度大雪紛飛，昨天台東林管處向陽森林遊樂區遊客中心建物及周邊林木覆上一層厚厚白雪，猶如「雪國」世界。記者羅紹平／攝影
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茶樹上 掛滿冰柱

海拔一千五百公尺的南投縣清境、廬山地區茶園，昨天茶樹也覆上一層白霜，茶樹掛著晶瑩剔透的冰柱，陽光照射閃耀動人。南投縣農業處表示，霜害會損傷植物，提醒農民晨起要記得噴水除霜。

南投仁愛鄉清境、廬山地區茶園，因為低溫，茶園出現冰柱奇景。圖／南投縣農業處提供
南投仁愛鄉清境、廬山地區茶園，因為低溫，茶園出現冰柱奇景。圖／南投縣農業處提供
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南投縣清境、廬山地區茶園昨天連茶葉上也覆上一白霜，相當罕見。圖／南投縣農業處提供
南投縣清境、廬山地區茶園昨天連茶葉上也覆上一白霜，相當罕見。圖／南投縣農業處提供
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南投縣清境、廬山地區茶園昨天連茶葉上也覆上一白霜，相當罕見。圖／南投縣農業處提供
南投縣清境、廬山地區茶園昨天連茶葉上也覆上一白霜，相當罕見。圖／南投縣農業處提供
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虱目魚 死傷慘重

雲嘉南沿海連續三天夜間低溫，虱目魚和文蛤混養魚塭是重災區，約三成虱目魚漂在水面浮游、呈假死狀態。雲林台西養殖業者林勝國說，連續凍了三天，再壯的魚也受不了。王姓養殖業者頂著寒風搶撈五、六百尾凍傷的魚送到市場賣，彌補損失。

雲林沿海地區虱目魚被凍死，數量還不多，業者打撈起來趁鮮出售。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區虱目魚被凍死，數量還不多，業者打撈起來趁鮮出售。記者蔡維斌／攝影
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嘉義縣布袋沿海約有三十公頃虱目魚、文蛤混養池，出現虱目魚凍傷浮游、假死現象，為避...
嘉義縣布袋沿海約有三十公頃虱目魚、文蛤混養池，出現虱目魚凍傷浮游、假死現象，為避免損失擴大，漁民已緊急搶收。記者卜敏正／攝影
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養殖業者說，文蛤養殖易出現藻類影響文蛤成長，因此混養虱目魚吃藻類，每公頃放養約一、二千尾。文蛤池水深不到一公尺，最擔心寒害，若溫度持續下探，可能連兩公尺深的專業虱目魚塭也會傳出災情。

台南市七股區淺坪式混養魚塭面積約一千八百公頃，昨估計可能有一四四萬尾虱目魚凍死，實際數量要等今、明兩天陸續浮出才能確認。漁民擔心虱目魚凍死後，青苔、絲藻大量繁殖，恐悶死文蛤，須雇工撈除，否則損失更大，但又怕請不到工人。

合歡山降雪寒害
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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