全台景區梅花怒放 凍人處最動人
連日寒流低溫，各地梅花大爆發，許多風景區梅花滿山遍野怒放，猶如銀瀑直瀉、粉紅花毯，十分壯觀，但花期有限，民眾賞花可能要快。
南投多處花況「爆炸」
南投縣信義、仁愛、國姓賞梅區花況已「爆炸」，梅花盛放猶如白雪般占領山頭，形成另類銀白世界。目前各賞梅區花開六至九成，近兩周是最佳觀賞期。
高雄六龜 宛如國畫
高雄六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，竹林休閒農業區百年梅樹花開如雪，宛如進入國畫境界。高雄市農業局建議可在上午十點前或下午三點到五點間拍攝，陽光斜照時更能襯托梅花的柔白。
甲仙六義山、那瑪夏達卡努瓦與桃源梅山的梅花，也有爆炸性綻放，許多賞梅秘境陸續曝光。居民說，很幾年沒有見過這麼壯觀的花開盛況，走入梅園，梅花香整個撲鼻而來，今年梅子一定會盛產。
花蓮太魯閣國家公園天祥至文山溫泉一帶，沿路種植百餘梅樹，一下子全綻放梅花，天祥梅園四十多棵梅樹也含苞待放。
北市賞梅 首推士林官邸
台北市賞梅首推士林官邸，玫瑰園西側有一片梅樹，據說早期為已故蔣中正總統指示栽培，呼應夫人蔣宋美齡獨愛的玫瑰，象徵英雄配美人。志成公園的梅樹，也映襯古色古香的窗格圍籬，目前花開五成。
新北中和烘爐地是著名賞梅景點，南山福德宮山上，逐漸開滿白梅，像片片白雪點綴了山景，一月底前進入盛開期。
桃園復興的「角板山梅花季」今天登場，搭配全新完成的無障礙賞梅步道，更方便親子出遊。
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