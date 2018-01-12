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全台景區梅花怒放 凍人處最動人

2018-01-12 23:50聯合報 都會社會中心記者／連線報導

連日寒流低溫，各地梅花大爆發，許多風景區梅花滿山遍野怒放，猶如銀瀑直瀉、粉紅花毯，十分壯觀，但花期有限，民眾賞花可能要快。

南投多處花況「爆炸」

南投縣信義鄉土場、外坪頂、牛稠坑等賞梅區因梅花怒放，預估花期可至元月底。記者賴香...
南投縣信義鄉土場、外坪頂、牛稠坑等賞梅區因梅花怒放，預估花期可至元月底。記者賴香珊／攝影
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南投縣信義鄉賞梅區梅花怒放，串成雪白樹海，吸引不少民眾前往遊憩搶拍。記者賴香珊／...
南投縣信義鄉賞梅區梅花怒放，串成雪白樹海，吸引不少民眾前往遊憩搶拍。記者賴香珊／攝影
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南投縣信義鄉賞梅區因梅花怒放，吸引不少民眾前往遊憩搶拍。記者賴香珊／攝影
南投縣信義鄉賞梅區因梅花怒放，吸引不少民眾前往遊憩搶拍。記者賴香珊／攝影
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南投縣仁愛鄉入冬梅綻後形成絕美景致，今在眉原部落風雨球場旁梅花園辦花下品茗。圖／...
南投縣仁愛鄉入冬梅綻後形成絕美景致，今在眉原部落風雨球場旁梅花園辦花下品茗。圖／南投縣仁愛鄉公所提供
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國姓鄉南港村九份二山、金瓜山梅開約6成，但點點梅花綴滿山坡，至下週都還很有看頭。...
國姓鄉南港村九份二山、金瓜山梅開約6成，但點點梅花綴滿山坡，至下週都還很有看頭。圖／南投縣國姓鄉公所提供
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南投縣信義、仁愛、國姓賞梅區花況已「爆炸」，梅花盛放猶如白雪般占領山頭，形成另類銀白世界。目前各賞梅區花開六至九成，近兩周是最佳觀賞期。

高雄六龜 宛如國畫

高雄六龜寶來梅林區一片雪白，彷彿進入國畫世界。記者謝梅芬／翻攝
高雄六龜寶來梅林區一片雪白，彷彿進入國畫世界。記者謝梅芬／翻攝
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高雄六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，竹林休閒農業區百年梅樹花開如雪，宛如進入國畫境界。高雄市農業局建議可在上午十點前或下午三點到五點間拍攝，陽光斜照時更能襯托梅花的柔白。

甲仙六義山步道的梅花已綻放七成以上。 記者徐白櫻／攝影
甲仙六義山步道的梅花已綻放七成以上。 記者徐白櫻／攝影
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甲仙六義山、那瑪夏達卡努瓦與桃源梅山的梅花，也有爆炸性綻放，許多賞梅秘境陸續曝光。居民說，很幾年沒有見過這麼壯觀的花開盛況，走入梅園，梅花香整個撲鼻而來，今年梅子一定會盛產。

太魯閣天祥福園中的梅花已盛開。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣天祥福園中的梅花已盛開。圖／太魯閣國家公園管理處提供
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花蓮太魯閣國家公園天祥至文山溫泉一帶，沿路種植百餘梅樹，一下子全綻放梅花，天祥梅園四十多棵梅樹也含苞待放。

北市賞梅 首推士林官邸

士林官邸梅花目前開花約2至3成。圖／台北市公園處提供
士林官邸梅花目前開花約2至3成。圖／台北市公園處提供
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台北市賞梅首推士林官邸，玫瑰園西側有一片梅樹，據說早期為已故蔣中正總統指示栽培，呼應夫人蔣宋美齡獨愛的玫瑰，象徵英雄配美人。志成公園的梅樹，也映襯古色古香的窗格圍籬，目前花開五成。

新北中和烘爐地是著名賞梅景點，南山福德宮山上，逐漸開滿白梅，像片片白雪點綴了山景，一月底前進入盛開期。

新北市中和區的「烘爐地」是著名的賞梅景點。圖／新北市農業局提供
新北市中和區的「烘爐地」是著名的賞梅景點。圖／新北市農業局提供
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桃園復興的「角板山梅花季」今天登場，搭配全新完成的無障礙賞梅步道，更方便親子出遊。

桃園復興角板山行館，本週起舉行梅花祭系列活動。記者許政榆／攝影
桃園復興角板山行館，本週起舉行梅花祭系列活動。記者許政榆／攝影
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台南楠西梅嶺風景區梅花已全面盛開。圖／永康社大攝影老師翁宗憲提供
台南楠西梅嶺風景區梅花已全面盛開。圖／永康社大攝影老師翁宗憲提供
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賞梅太魯閣觀光景點
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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