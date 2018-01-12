撐過今天最冷5℃ 明起就回暖

2018-01-12 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



民眾遛毛小孩，不忘給牠穿上冬衣禦寒。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

寒流持續發威，淡水昨天清晨六度，再創入冬以來平地最低溫紀錄。全台十九個測站除了基隆、花蓮，其他十七站也都創入冬最低溫。氣象局預測，今天西半部、宜蘭低溫下探六度，輻射冷卻較強之處不排除下探五度。直到明天才會感到明顯回暖，高溫重新回到廿度以上。

中央氣象局持續針對西半部、宜蘭及花東縱谷發布低溫特報。預報員徐仲毅表示，今天清晨持續受到寒流及輻射冷卻效應影響，尤其輻射冷卻會比昨天更明顯，西半部、宜蘭低溫約六至九度；花東則約十一至十二度。白天起寒流稍微減弱，但仍是冷，中部以北、宜花地區不超過廿度。

中央氣象局表示，淡水出現六度的低溫，北部地區入夜後也有九度的低溫，孩子們穿上冬衣、手握暖暖包抵抗寒流。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

徐仲毅形容昨天是「真槍實彈的冷」，全台十九個平地測站，除了基隆、花蓮，其餘十七個測站都創入冬以來新低，包括淡水六度創今年平地最低溫紀錄，嘉義六點一度、板橋七度、台南八點七度、台北八點六度；另外，玉山昨清晨零下十三度，也創下二○○五年零下十五點二度以來十三年新低。

台南永康居民昨天清晨看到戶外溫度計只有六度。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook

徐仲毅表示，要真正感覺到回暖，須等到周日各地高溫才會回升到廿度以上，但清晨仍有輻射冷卻效應，西半部地區、金門及馬祖仍有低溫特報，下探十度。

徐仲毅表示，周一至周三將呈現每天回升一、兩度，北台灣會到廿四度高溫，中南部也約廿五至廿七度、花東約廿二至廿三度，但清晨、夜間氣溫仍偏低，中部以北低溫僅十一度，各地約十二至十六度低溫，南部約十七度；不過東半部、北部山區水氣也會增加，將有零星降雨。

氣象局預估，下周四、五新一波東北季風增強，北部、東北部又會轉涼並有局部降雨，但溫度只會稍微轉涼，各地雲量增加、維持多雲到雨天氣。