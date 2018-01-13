健保擬改制 部分負擔喊漲

2018-01-13 03:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



健保部分負擔改制，就醫費用喊漲？衛福部健保署昨（12）日證實，內部正研議從「定額制」改為「定率制」的可行性。目前正與該部的社保司溝通規劃中，未來進一步尋求衛福部支持後將與健保會、社會團體、醫界溝通，獲得共識後將朝此方向推動修法。

衛福部健保署副署長蔡淑玲說明，目前健保法43條原本就有規定，民眾負擔的領域包括定額制、定率制兩種，但健保實施以來均採定額制，多年來考量健保的資源有限及使用者付費的公平起見，該署內部研議依健保法第43條採「定率制」計收部分負擔之可行性。

業界指出，若改為定率制而沒有配套措施，則急重症病患的高醫療費用，將成為弱勢就醫者的龐大負擔，譬如，癌症醫療的費用動輒百萬元，若部分負擔50%，一般民眾恐吃不消。

對此，蔡淑玲指出，現行健保法條文規定，保險對象於門診或急診就醫，收取的部分負擔金額為醫療費用的20%，未經轉診至不同層級醫院需自付30%至50%。她強調，未來健保署將參酌保險對象就醫情形，考量弱勢民眾及重症病患之就醫權益，將研訂部分負擔上限為配套，這也是修法的關鍵。

蔡淑玲說明，目前健保法條第3項採定額方式計收，整體部分負擔比率約11%，相較法定比率20%偏低，以致部分社會團體認為有失公平，該署基於行政職責曾分別於2012至2015年間，兩度提案至全民健康保險會，希望回歸定率制，但未獲共識而緩議。蔡淑玲表示，部分負擔的調整，事涉民眾權益，必須通盤考量。