1月19日搶票！「武陵櫻花季」車票 每日限量3200張

2018-01-12 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



一年一度的武陵農場櫻花季將於2月登場，民眾將可於1月19日起開始購買賞櫻專車車票。另外於2月16日至2月25日期間，進行花季疏運，每日限制進場人數6,000人。

武陵農場海拔約1,750～2,200公尺，乃是親近雪霸公園的熱門遊憩地點。每年約2月10日至2月底期間，為武陵農場的櫻花花季。花季期間園區內處處可見粉嫩可人的櫻花花海，因此是許多觀光客春遊賞花的絕佳去處。

為舒緩武陵農場車潮，今年疏運時程自2月16日至2月25日，共計10日，其中也包含2月16日至20日的春節連續假期。櫻花季期間武陵農場並實施總量管制，每日進場人數 6,000 人，包括住宿遊客1,800人及一日遊團體遊客1,000人、一日遊公共運輸散客3,200人。