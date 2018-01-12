1月19日搶票！「武陵櫻花季」車票 每日限量3200張
一年一度的武陵農場櫻花季將於2月登場，民眾將可於1月19日起開始購買賞櫻專車車票。另外於2月16日至2月25日期間，進行花季疏運，每日限制進場人數6,000人。
武陵農場海拔約1,750～2,200公尺，乃是親近雪霸公園的熱門遊憩地點。每年約2月10日至2月底期間，為武陵農場的櫻花花季。花季期間園區內處處可見粉嫩可人的櫻花花海，因此是許多觀光客春遊賞花的絕佳去處。
為舒緩武陵農場車潮，今年疏運時程自2月16日至2月25日，共計10日，其中也包含2月16日至20日的春節連續假期。櫻花季期間武陵農場並實施總量管制，每日進場人數 6,000 人，包括住宿遊客1,800人及一日遊團體遊客1,000人、一日遊公共運輸散客3,200人。
對於有意搭乘公共運輸工具前往的旅客，共計有國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等 6 路線可供選擇，全票票價為160～730元，優待票價則為80元～450元，各路線每日供應200～1000張，合計一日3,200張。其中台北及宜蘭地區出發者，自1月19日起，可於國光客運窗口及7-11、全家、萊爾富等超商預購車票。
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