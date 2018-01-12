熱水器補助少障礙多 中低收打退堂鼓

桃園市消防局每年10月到隔年4月，冬季低溫一氧化碳中毒高峰期，派員宣導及到府檢測，協助潛勢戶更換或遷移危險熱水器。 圖／桃園市消防局提供 分享 facebook

一氧化碳中毒是無形殺手，危險程度不輸睡夢中的火災。補助款不夠造成更換意願不高，消防單位可依風險程度評估，列出優先名單全額補助，同時加強向民眾宣導「務必留通風窗扇」等自保之道。

消防員委託瓦斯桶裝業者換瓦斯時，通報潛在危險戶，但新建住宅大樓普遍使用天然瓦斯管線，進大樓住戶訪查不易，都是靠消防婦宣隊宣導，或住戶主動到消防局提出補助申請。

申請更換熱水器補助的林姓住戶表示，要領到熱水器補助款需經消防員到府檢測認定，並找合格業者安裝，自購DIY安裝可能被打回票，相信還有租賃屋等潛在危險戶不知身處險境。

坊間全新燃氣熱水器，基本款連同裝修費，價格1萬3千到1萬5千元，中低收入戶一聽政府只補助3千元，很多人打退堂鼓，婉拒消防員提出更換或遷移建議。

李姓瓦斯安裝業者表示，曾要協助房客遷移熱水器到戶外及加裝排氣管，房東卻認為打開門窗保持通風就好，不同意在牆壁鑿洞，房客也只能隱忍或不租搬出。

桃園市消防局危險物品管理科科長吳家豪表示，房東安裝熱水器地點不當，房客一氧化碳中毒傷亡，檢方可追究房東刑責。

都會區許多租賃套房，房東已改採個人式電熱水器，再依用電量收費，來防範一氧化碳中毒。