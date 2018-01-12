更換熱水器政府補助3千元 地方盼提高

桃園市消防局每年10月到隔年4月，冬季低溫一氧化碳中毒高峰期，派員宣導及到府檢測，協助潛勢戶更換或遷移危險熱水器。 圖／桃園市消防局提供 分享 facebook 冬天是瓦斯熱水器一氧化碳中毒高峰期，遷移或更換熱水器政府補助3千元，新年度剛推就接近額滿，地方盼中央能提高預算，以免排擠中低收入戶。

105年度桃園市消防局去年編200萬元預算，將中低收入戶補助提高到1萬元，有69戶低收入戶受惠，今年度比照去年計畫執行。

中央補助政策執行10年來，新竹縣市及苗栗縣仍維持3千元補助額度，每年度執行案件50多戶到近200戶不等，部分補助款還是由縣市政府提撥預算執行。苗栗縣今年補助額度中央未核定，僅暫先受理民眾申請。

據內政部消防署統計，106年全國共發生30起一氧化碳中毒事件，造成89人受傷，7人死亡。研判中毒原因，主要仍以室外型燃氣熱水器裝設於加蓋陽台，使用時因天冷窗戶緊閉或吊掛衣物通風不良，導致燃燒不完全，一氧化碳無法排出造成意外。

桃園市消防局危險物品管理科科長吳家豪表示，桃園市105、106年中央分別核定34及44萬元，頂多只能受理約100多戶，且常秒殺額滿。這些預算光應付一般戶，預算額度都不夠用。

雖中低收入戶列為優先補助對象，但新購熱水器要1萬3千到1萬5千元，只補助3千元對低收入戶的誘因不高，造成推廣執行困難。

苗栗縣106年度中央補助22件，縣府補助19件，有潛勢一氧化碳中毒的家戶列為優先對象。今年還沒有受理申請，主要原因是中央總預算草案還沒有通過，消防局將等中央確認，再公布受理時程。

基層消防員發現不少民眾覺得熱水器用那麼多年了也沒事，所以即便熱水器型式裝錯，仍心存僥倖，即使經濟能力許可，卻為了省錢不換裝，或者自購屋外型熱水器，卻依然裝在室內，甚至亂裝不合格排氣管而造成中毒。