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今彩539開獎 獎號：11、06、16...

2018-01-12 21:57中央社 台北12日電

今彩539第107011期開獎，中獎號碼11、06、16、01、37。3星彩中獎號碼890，4星彩中獎號碼7741。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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