接受C肝心臟移植 口服新藥可治癒

2018-01-12 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



台大醫院今日發表心臟移植病患罹患慢性C肝病人，使用全新慢性Ｃ肝新藥後成果。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook

Ｃ型肝炎口服抗病毒藥物去年納入健保，目前治療9700多人，痊癒率高達99％。台大醫院昨發表最新研究，心臟移植病患如感染慢性Ｃ肝，以C肝口服新藥治療後，體內病毒全數清除，等同治癒。台大已著手撰寫研究報告投稿國際期刊，有望改寫全球器捐指引，Ｃ肝患者也能器捐遺愛人間。

器官捐贈移植作業手冊規定，當器捐者有Ｂ、Ｃ型肝炎，捐贈器官以「有Ｂ、Ｃ型肝炎」的等候者為優先。但台大醫院心血管中心主任陳益祥指出，心臟、肝臟屬於「致命器官」，部分患者已用葉克膜救命，沒有時間等待，為了救命，仍有患者願意接受感染Ｃ肝的心臟。

台大耗時2年，在12名年齡逾20歲，於心臟移植前、後罹患Ｃ肝的患者，經由Ｃ肝口服新藥治療12周，並再追蹤12周後，病人體內病毒清除率達100％，其中5名接受Ｃ肝心臟的移植患者，也等同治癒，研究已刊登於《臨床感染症》期刊。

台大醫院內科部暨肝炎研究中心主治醫師劉振驊表示，全球器官捐贈指引皆認為，捐贈者有慢性Ｃ肝，基於道德與倫理，並不建議捐給健康受贈者。但Ｃ肝口服新藥問世，危急病人可先移植，再以藥物解決Ｃ肝問題，有望改寫全球器捐原則，擴大器捐來源。

劉振驊說，美國曾統計感染Ｃ肝捐贈腎臟因接受度不高，近75％腎臟被丟棄，造成器官浪費，台灣有慢性Ｃ肝的器官也未受青睞。陳益祥說，5年來台大醫院約有10例Ｃ肝患者捐贈心臟，因病人病情緊急願意接受移植，但過往尚未有Ｃ肝口服新藥，病人僅以傳統干擾素或合併雷巴威林治療，可能產生排斥、心律不整、冠狀動脈缺血等風險。

台大已著手撰寫研究報告，未來有機會藉由期刊發表，進而改變全球器官移植指引，開放更多器捐來源。