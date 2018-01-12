月經規則術？ 談人工流產手術的演化

2018-01-12 23:42 聯合報 徐金源醫師／四季和安婦幼診所院長



圖一，全套流產手術器械。 圖／徐金源醫師提供 分享 facebook

這種婦產科器械，有人知道是什麼嗎？(圖一)

現在年輕的婦產科醫師大概都沒接觸過，以前我們小時候，婦產科診所的招牌上或公車常會看到這樣一個廣告：「無痛、安全、快速～月經規則術」，現在怎麼就沒看到了？

月經規則術，就字面上來看就是月經不順讓月經規則，大部分用在月經遲來時，不用麻醉，用一根塑膠細管伸入子宮腔內，以一百西西大針筒產生負壓，將子宮內膜吸出來(圖二)，即使可能懷孕，因內膜已經破壞，無法著床，也能吸出懷孕初期胚胎。

圖二，月經規則術的針筒和吸管。 圖／徐金源醫師提供 分享 facebook

我在總醫師時，看老一輩的醫師常做，後來就少了，現在還保留這種器械，主要用在萬一流產未完全，只剩一點組織，這時要手術麻醉太麻煩，門診時順手一吸，效果還不錯。

墮胎一直都充滿爭議，但有人類以來，就是女性用血淚寫的歷史，之前相當火紅的「甄嬛傳」中，也可見到後宮嬪妃為了爭寵內鬥，使用招數繁不勝數，讓許多未來的小皇帝來不及誕生。更何況民國73年以前的台灣，任何原因墮胎都是非法的，當時「刑法」第292條公然介紹墮胎罪規定，「以文字、圖畫或他法，公然介紹墮胎之方法或物品，或公然介紹自己或他人為墮胎之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」

規避刑法罰責 安全卻沒保障

民國58年台北某醫院刊登這廣告：「有孕怎麼辦？速來本院、檢查免費、驗孕立知、人工早產、電機吸引、無痛無血、流產治療、安全生產、婦科雜症、男女醫師、任意選擇」，廣告詞以現代的眼光看來平凡無奇，但還是被台北地檢處依墮胎罪起訴。

因此民國63年月經規則術被引進台灣後，許多醫師認為這項手術可讓他們避免法律上的麻煩。月經規則術最適合施術的時間是在月經沒來的兩周內，也就是懷孕六周內。此時即使懷孕，不去驗孕，甚至以1970年代的驗孕技術，也可能驗不出來，當然也就無胎可墮，從動機來看不能證明醫師有墮胎的犯罪意圖，因此醫院診所莫不以「月經規則術」一詞代替流產手術。

圖三，現在流產手術用的真空吸引機。 圖／徐金源醫師提供 分享 facebook

當時台北市內江街就有如墮胎一條街，許多無助青少女籌到錢，找個可以簽字的親友，循著報紙分類廣告，只能遮遮掩掩的到那裡。但正牌醫師、密醫混雜，有些非常規非專業的操作，容易處置不當造成醫療糾紛，大出血、子宮穿孔、腸子破裂時有所聞，甚至搞出一屍兩命的悲劇。

流產不是避孕 手術仍有風險

現代流產技術已相當成熟，法律也相形鬆綁，依胚胎大小有不同處理方式，簡單來分，包括手術流產與藥物流產。手術方式均為「負壓吸引術」(圖三)，從70年代起負壓吸引術就已成為人工流產的標準方法，在孕期12周內進行，透過強力抽吸器將體積尚小的胚胎吸出。

月經規則術也算是負壓吸引術的一種，但畢竟器械簡單、吸力小，容易處理不乾淨，遇到較大周數也無能為力，漸漸就被電動真空吸引機輔助的手術所取代。

但嚴格來講，人工流產手術是一種盲目的手術(blind surgery)，現在雖然可藉由超音波輔助手術，但施術者還是只能憑感覺和經驗，無法直接目視，在經靜脈注射麻醉下，從利用探針探測宮腔大小、擴張子宮頸、以真空吸引管吸引、搔刮檢查是否乾淨，來達成終止妊娠的目的。

手術和麻醉當然會有一定的風險，所以還是要提醒女性朋友，如果還沒準備好，正確適當的避孕是必須的，萬萬不要拿流產來當作避孕方法的一種！