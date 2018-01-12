捐血新制 注射玻尿酸1週後就能捐

2018-01-12 18:15 中央社 台北12日電



血液基金會表示，過去注射玻尿酸得等上1年才可捐血，但目前玻尿酸已多改由基因工程製造，元旦起也將等待期縮短至1週。圖／Ingimage 分享 facebook

血液基金會今表示，過去玻尿酸原料多是雞冠萃取物，恐有病毒汙染風險，因此注射玻尿酸得等上1年才可捐血，但目前玻尿酸已多改由基因工程製造，元旦起也將等待期縮短至1週。

台灣血液基金會今天舉辦107年捐血月記者會，宣布1月14日至2月14日將展開捐血月活動。

台灣血液基金會顧問醫師林東燦今天受訪時表示，隨疫苗、血液檢驗技術進步，今年元旦起，接種狂犬病疫苗、注射玻尿酸、甲狀腺亢進治療後無症狀等3類捐血者，暫緩捐血期限都已縮短。

林東燦指出，許多女性喜愛注射玻尿酸微整形，但因過去玻尿酸多是雞冠萃取物，有被其他病毒汙染的風險，因此規定注射後須等待1年才可捐血；隨科技進步，目前的玻尿酸都已改用基因工程製造，因此也將等待期縮短為1週。

至於狂犬病疫苗，過去多採用活性疫苗，風險較高，接種必須後等待2週才可捐血，近年疫苗多已改為非活性疫苗，安全性也大大提高，因此將規定改為施打後就可立即捐血；甲狀腺亢進患者方面，過去須停藥後暫緩2年才可捐血，但今年起患者只要治癒、無症狀，經醫師認定可停藥後即可捐血。

林東燦說，現代人重視健康，內視鏡常是健康檢查必備項目，但過去研究發現，做完內視鏡的1年內，恐有感染C型肝炎風險，因此得等待1年才可捐血，這項規定對於年年都做健檢的人來說，幾乎完全沒機會捐血。

不過，近年因檢驗技術進步，即便只有極少病毒也能驗出，因此早在105年就把暫緩期限從1年縮短至6個月，呼籲符合規定的民眾多多挽袖捐熱血。