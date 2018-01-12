年輕美眉卵巢瘤像麻花「捲」 痛不欲生掛急診

2018-01-12 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄長庚醫院最近一周內接連收治兩名卵巢長瘤的年輕美眉，經檢查，兩人的卵巢瘤竟像「麻花」般地扭轉，扯痛連結子宮與卵巢的韌帶，痛到差點要命才掛急診。圖／Ingimage 分享 facebook

高雄長庚醫院最近一周內接連收治兩名卵巢長瘤的年輕美眉，經檢查，兩人的卵巢瘤竟像「麻花」般地扭轉，扯痛連結子宮與卵巢的韌帶，痛到差點要命才掛急診，所幸醫師即時處置，不致切除整個卵巢，保住她們未來的生育能力。

高雄長庚婦產部主任黃富仁說，兩名女孩分別為21歲及23歲，平常月經規則，其中21歲的女大學生，右側卵巢長一顆畸胎瘤，因為扭轉造成劇痛，左側卵巢則有巧克力囊腫。23歲的女生經檢查，卵巢瘤已經8公分大。

「卵巢瘤的成因不明，任何女性都可能罹患」，黃富仁說，卵巢瘤初期並無症狀，有人是惡化到卵巢癌第3期，有腹水，肚子變大，找婦產科求診才發現。

婦女體內的卵巢，左右側各一顆，直徑約莫2、3公分。黃富仁表示，最常見的卵巢瘤以上皮細胞的腺瘤為主，愈年輕的婦女，愈要注意上皮細胞下方的基質瘤產生，包括「畸胎瘤」、「性腺瘤」等。

目前他收治的卵巢瘤個案，有月經來潮不到1年的13歲女童，也有80幾歲停經2、30年的老婦，其中老婦的卵巢瘤大到20幾公分，像身懷六甲，才警覺到必須求診。

黃富仁指出，過去扭轉嚴重的卵巢瘤因為血流不通暢，黑掉壞死，常須整個摘除，影響到婦女日後的生育功能，現在醫療精進，醫界已能利用腹腔鏡局部摘除腫瘤，「只要保住卵巢裡 丁點正常的組織，就有機會保住懷孕的機會」。