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寄明信片給陌生人 國中生創意行銷台灣

2018-01-12 17:02中央社 台北12日電

國中生胡采靈和媽媽杜茜如發想，把印有台灣美景的明信片寄給世界另一端的陌生人，讓世界看見台灣，獲得「讓世界旅人看見台灣的100種方法」旅遊企劃評審團大獎。

「台灣觀光策略發展協會」（Dream TravelTaiwan Association）首度舉辦「讓世界旅人看見台灣的100種方法」旅遊企劃大獎徵選，結果今天公布，首獎由台灣和西班牙青年跨國共組的「公民背包團隊」拿下，評審團大獎由就讀國中的胡采靈和媽媽杜茜如組成的「孩子王團隊」獲得。

「孩子王團隊」提出的「讓世界旅人在POSTCROSSING看見台灣」，是希望透過國際明信片交換平台POSTCROSSING，把印有台灣美景的明信片透過隨機配對，寄給世界另一端的人，希望外國人可透過明信片的圖像和故事認識台灣，看見台灣。

根據「孩子王團隊」企劃，無論是壯闊的百岳，澎湖雙心石滬，或是街邊人文景觀，都可能是讓海外朋友對台灣感興趣的原因，希望透過照片和手寫祝福，讓台灣走進陌生人心裡，增加台灣國際能見度和好感度，甚至是來台旅遊意願。

獲得首獎的「公民背包團隊」則是提出「搖滾背包台灣」企劃，向全球背包客發出英雄帖，徵求背包客提出「台灣15天挑戰計畫」，並尋求全球網友支持，最後選出15團來台拍攝影片並上傳到網路上，盼引爆病毒式行銷，讓台灣成為全球焦點。

台灣觀光策略發展協會理事長游智維在記者會中表示，台灣有非常獨特的自然和人文景觀，但在全球觀光旅遊市場上缺乏有效定位，希望在這個人人都能旅遊的時代，讓更多人參與形塑台灣觀光品牌的過程，讓來自世界各地的旅人，能在台灣找到獨特的體驗。

看見台灣背包客
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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