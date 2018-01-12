23年前火場救人喪命 台版「與神同行」用血遺愛人間

2018-01-12 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



台南捐血中心曾有一台名為「郁仁號」的捐血車，是23年前嘉義嘉年華大樓失火，在大樓工作的蘇郁仁救出許多同事後，卻不幸命喪火海。圖／台灣血液基金會 分享 facebook

台南捐血中心曾有一台名為「郁仁號」的捐血車，是23年前嘉義嘉年華大樓失火，在大樓工作的蘇郁仁救出許多同事後，卻不幸命喪火海。媽媽知道郁仁生前熱愛捐血，便將獲得的撫卹金全數捐出，向捐血中心捐贈一台捐血車，完成郁仁生前的願望，用血遺愛人間。

台灣血液基金會今日舉辦記者會，感念蘇郁仁善行，也鼓勵民眾捐血。

1972年出生的蘇郁仁，從高中開始熱愛捐血，卻一直沒讓家人知道。直到有一天媽媽陳齡珠洗衣服時發現，郁仁有一件捐血中心贈送的衣服，郁仁才說出實話，當時，長年在醫院工作，擔任行政人員的媽媽，也藉此機會告訴郁仁，自己其實也會固定捐血，母子兩人同是捐血愛好者。

轉述嘉年華大火當天，郁仁的英勇事蹟。陳齡珠說，當年郁仁才24歲，當天的他吃了感冒藥、昏沉睡去，但第一時間發現大樓10樓著火後，立刻踢開一間一間的門，叫醒睡夢中的人趕緊逃生，當踢開經理房門時，裡面已經濃煙密布，仍讓較熟知飯店逃生路線的經理先帶人逃離，當眾人逃出後卻在大樓外始終沒見到郁仁的身影，才知道郁仁出事了。

為了完成郁仁的心願，陳齡珠將獲得的撫卹金捐贈，與嘉年華大樓的老闆主動發起募捐，募得近3分之1的經費，購買了一台捐血車，於1996年4月19日郁仁生日當天，將命名為「郁仁號」的捐血車受贈給台南捐血中心，直到2009年「郁仁號」已跑遍雲嘉南大街小巷，服役結束時共捐入了16萬8017袋血，作為捐血人與受血人的橋樑，即使郁仁生命已逝，卻依然透過血液進行生命的延續。