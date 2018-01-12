手指離開溫暖的床就變「紫色」 當心是雷諾氏現象

2018-01-12 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



60歲的婦女原本是只要接觸到冰冷的東西，手指就會出現顏色，但近期天氣冷到，讓她手指嚴重發紫。圖／長庚醫院提供 分享 facebook 寒流來襲全台「凍僵」，淡水今天清晨僅有攝氏6度，網友哭喊早上鬧鐘響起的那刻「床以外的地方都是遠方」；有名60歲的婦女，原本是只要接觸到冰冷的東西，手指就會出現顏色，但近期天氣冷到，讓她手指嚴重發紫，即使泡熱水也沒辦法改善，就醫後才發現是罹患「雷諾氏現象」，醫師表示若延遲就醫恐造成手部結構壞死，需要截肢。

林口長庚風濕過敏免疫科主治醫師蔡秉翰表示，雷諾氏現象是一種免疫疾病，是種對寒冷、情緒壓力引起的「血管反應」，目前僅知道是肢體末梢的小動脈有局部缺陷，只要受到外部刺激就會產生不正常血管收縮，才會出現手指發紫的情況，即使泡熱水也不會有任何的改善。

根據統計，雷諾氏現象好發於年輕女性，盛行率會受到居住的氣候影響，寒帶地區的盛行率較高，台灣目前的盛行率不明，但是鄰近的日本有做過統計，男性盛行率為1.2％、女性為2.2％。

雷諾氏現象分為2種，1種為「原發性雷諾氏現象」，指找不到原因，好發於15到30歲女性及有家族史的病患，該族群的預後較佳；另1種為「續發性雷諾氏現象」同時合併其他疾病所導致，如合併紅斑性狼瘡、硬皮症、甲狀腺功能低下等。