父意外身亡、母摔斷腿 9年陪伴姐妹成熱心志工

2018-01-12 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



住在嘉義的小羽媽媽生下兩姐妹後原本過著達幸福的生活，未料姐姐8歲時爸爸發生意外身亡、母親也摔斷腿，經濟壓力及教訪責任讓媽媽心力交瘁，但在失親兒基金會9年的陪伴，兩姐妹變得活潑開朗，更經常在寒暑假擔任志工。

1968年成立的孤兒福利協會，在2007年7月轉型為失親兒基金會，幫助父母雙亡或其中一方過世的孩子，目前全國共有14個服務處，來自全台各地失親兒的個案申請，仍然持續在增加中。目前全台服務逾4千個家庭、6千多位孩子。

其中，小羽媽媽生下兩姊妹後，在姐姐8歲時父親意外身亡後，一家人陷入愁雲慘霧的困境。爸爸離開後，兩姐妹明顯缺乏安全感，常常鬥嘴吵架，經過校訪提報，基金會社工開始介入服務，帶給這個家一線曙光。起初兩姊妹對老師多有防備；經過多次訪視，漸漸打開心房，願意分享感受，讓社工成為一家人有力的支柱。

經過9年的長期陪伴，姊姊考上有名的護專，妹妹也變得活潑開朗，兩人都是老師眼中超棒的小志工，寒暑假常看到她們服務的身影。

「台塑關係企業暨勤勞基金會」，贊助失親兒基金會106學年度助學金606萬元，幫助2020人次的孩子安心上學，讓失親兒獲得最實質的幫助，失親兒基金會專業社工及心理諮商師的陪伴，能夠讓失親兒走出傷痛，迎向未來的美好人生。

失親兒基金會預估在107年發出1800萬元助學金，協助6000人次的孩子，邀請社會大眾一起來關心全台灣的失親寶貝。失親兒通報專線：0800-257-882。