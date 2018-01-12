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外觀OK就可發豬隻健康證明？ 業者：政府推卸防疫責任

2018-01-12 10:21聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

今年7月1日起，我國口蹄疫將拔針。農委會防檢局規劃今年4、5月間，每批上市的豬要...
今年7月1日起，我國口蹄疫將拔針。農委會防檢局規劃今年4、5月間，每批上市的豬要由獸醫師簽發「健康證明書」，以證明這批豬「外觀都是健康的」才可上市。消息一出，部分牧場獸醫已不願意再續約或主動解約，導致部分牧場面臨找不到獸醫的窘境。豬農/提供
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今年7月1日起，我國將向世界動物衛生組織OIE申請口蹄疫拔針(停止施打疫苗) ，農委會防檢局規畫今年4、5月間，每批上市的豬要由獸醫師簽發「健康證明書」，以證明這批豬「外觀都是健康的」才可上市。消息一出引爆豬農反彈，部分牧場獸醫聞訊，已不願意再續約或主動解約，導致部分牧場面臨找不到獸醫的窘境。

一名不願具名的獸醫表示，養豬場出豬，南豬北運繫留一天後屠宰上市；而這份獸醫開的健康證明書，依據農委會防檢局的規畫，效力只有72小時；但若真的染上口蹄疫，臨床上從染病到發病要10天，若已經發病的豬，腳蹄就能看出來病徵，根本也不能上市；對照這樣的時間落差，健康證明書是否有實質功效，應該再多討論。

嘉義縣養豬協會理事長張豐欣表示，現在養豬超可憐，這也開證明、那也開證明，這些證明勞民傷財；他認為，要撲滅口蹄疫，各飼養者都應盡責任自主管理，養豬場的輔導比較重要，獸醫僅判定「外觀都是健康的」，若開了健康證明，幾天後豬有問題，「應該要算誰的？」

張豐欣表示，現在正值畜牧場與獸醫年度簽約，已經有不少獸醫開始推拖，覺得年紀大、身體不好，不想再續約，就算兼業也不想做，變成畜牧場找不到獸醫。全台養豬場約有8000多家，絕大多數的畜牧場都是中小型的，沒有能力聘請專職的駐場獸醫師，只能和特約獸醫師簽約；他認為開健康證明，是政府防疫推卸責任的做法，若豬的腳蹄有問題，牧場主人自己就會看，不會拿出去賣，也不用獸醫師了。

台中獸醫師公會前理事長林順隆表示，若以履歷的概念看待，牧場獸醫師應該要看的是動物的「病歷紀錄」，生長過程有沒有得病用藥、打疫苗，或者在出豬屠宰前有沒有用藥，這是一種長期的追蹤，政府應該輔導農民到這種程度，且與獸醫的合作應該是動物長期的醫療照顧，不是要賣豬的時候，才請獸醫師看外觀開健康證明，「光看外觀怎麼會知道」。

今年7月1日起，我國口蹄疫將拔針。農委會防檢局規劃今年4、5月間，每批上市的豬要...
今年7月1日起，我國口蹄疫將拔針。農委會防檢局規劃今年4、5月間，每批上市的豬要由獸醫師簽發「健康證明書」，以證明這批豬「外觀都是健康的」才可上市。消息一出，部分牧場獸醫已不願意再續約或主動解約，導致部分牧場面臨找不到獸醫的窘境。豬農/提供
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獸醫師牧場口蹄疫
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